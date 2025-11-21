'Ecclesia al día' del jueves, 20 de noviembre de 2025
00:00
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
"Pedro Sánchez se empeñó en echar un pulso al Tribunal Supremo y lo ha perdido: su fiscal general ha sido condenado"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y nieve a varias zonas del país por un frente frío
El organismo ha activado los avisos amarillos y naranjas en buena parte de España por nevadas, precipitaciones y tormentas a lo largo de este fin de semana
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño