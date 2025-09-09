No te pierdas 'Ecclesia al día' del 9 de septiembre de 2025, con Raquel Caldas
El programa de información sociorreligiosa de TRECE profundiza en temas de interés religioso, social y cultural, con entrevistas, reportajes y conexiones en directo
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
'Ecclesia al Día' es el espacio informativo de TRECE que ofrece un completo repaso de la actualidad eclesial, litúrgica y pastoral tanto en España como en el Vaticano. Conducido por Raquel Caldas, el programa combina reportajes, entrevistas exclusivas y análisis de expertos para acercar a la audiencia los temas más relevantes de la Iglesia Católica: celebraciones litúrgicas, visitas pontificales, iniciativas sociales y acontecimientos históricos que marcan el rumbo del pontificado.
Es la ventana ideal para quienes buscan entender el impacto de la Iglesia en el mundo actual y mantenerse informados sobre sus principales desafíos y proyectos.
“Más que la vida disoluta, lo que pudo hacer que Sánchez dejara caer a Ábalos de forma tan abrupta pudo ser el conocimiento de que estaba metido en la presunta trama corrupta”
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Sergio Peinado: «No hay que correr para ponerse en forma. Hay que ponerse en forma para correr»
El experto se encarga en las redes de animar a sus seguidores a convertir el ejercicio en un hábito que no cueste y con el que además se disfrute
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño