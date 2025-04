Paloma García Ovejero, exviceportavoz del Papa, explica por qué Francisco nunca visitó España ni su Argentina natal: "De eso iba este pontificado"

Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Roma durante años, llegó a ser subdirectora de Comunicación de la Oficina de Prensa del Vaticano entre el 2016 y 2018, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. “Yo solo puedo tener palabras de gratitud al Papa Francisco, que fue el que me encomendó esta misión y acepté encantada, pero él se fijó y él se fio”, destaca la que fue portavoz del Papa.

Paloma, que ha estado día a día trabajando al lado del Papa Francisco, recuerda sus jornadas como “una montaña rusa e imprevisible” en la que tanto él como los que trabajaban con él dormían poco. “Es una vida apasionante, como yo imagino que sería apasionante estar cerca de Cristo o de Pedro. Es que no se diferenciaba tanto, salvo que a él le hubiera encantado escaparse a una pizzería, hacer de cura, irse a la última parroquia de Roma a lavar los pies en Jueves Santo o a repartir en Cáritas la ropa usada. Él, si algo tenía en su ADN, era ser pastor".

España se quedó sin la visita del Papa Francisco

El fallecimiento se ha dado hoy, el Lunes de Pascua, una fecha señalada que ha “pillado por sorpresa” esta mañana después de verle ayer, Domingo de Resurrección para dar la bendición y después, despedirse en el papá móvil. "Despedida Urbi et Orbi, de la ciudad de Roma, porque él es el obispo de Roma. Renunció a sí mismo, él era un porteño, muy porteño, que se despojó, incluso, de su identidad, de su nacionalidad. No fue a Argentina, no ha venido a España, no ha ido donde le apetecía, ha ido donde el Espíritu Santo le ha dicho que tenía que ir, y eso incluye periferias, eso incluye República Centroafricana. Las decisiones no las tomaba solo él, ¿que él es cabezota?, sí, ¿que él es tenaz y tozudo?, también, pero el original es el Espíritu Santo, y de esto iba este pontificado, de dejarse sorprender primero por el Señor, y luego, no lo vamos a engañar, era un gigante de la comunicación”, describe Paloma, antes de relatar cómo vio ayer, por última vez, al Papa Francisco desde la plaza de San Pedro: “Yo sentí... se está despidiendo. Dicho hoy no tiene mérito, pero es lo que sentí. Y mi familia romana, allí en la plaza, me dijeron... ya no está. Ya no está”.

"Sentí que se estaba despidiendo"

“Si hubiéramos podido entrar en su cabeza, estoy segura de que él... lo hubiera deseado así. Así. Después de una Pascua florida, en esa... plaza soleada, con los tulipanes holandeses, y diciendo... lo que nos ha dicho desde el minuto uno, Dios os ama, Dios os quiere y esto es gratis”. Los últimos meses, el Papa ha estado lidiando con la enfermedad y el dolor, pero sin dejar de dar gracias desde la fragilidad humana: “Ten en cuenta que dos veces Dios ha dicho 'todavía no'. O sea, el papa estaba más que preparado de cara al Señor, de cara a la hermana muerte. Él es un hombre de oración, lo ha sido siempre. Pero, evidentemente, en los últimos tiempos, él quería dos cosas. Dejarse ver. No se ha escondido, no ha habido más precaución que la que los médicos aconsejaban. Y rezar. Cuando se ha escapado, ha sido para ir a rezar a la Basílica, a varios papas concretos, a varias tumbas específicas. Para él, esto iba de ejercer el ministerio hasta el último minuto, según la voluntad de Dios. Y, claramente, la voluntad de Dios, hasta ahora, ha sido... aguanta, aguanta, da la vida, da la cara. Y diles a todos que Cristo está vivo. Y se ha muerto el Lunes de Pascua. ¡Caray, cualquiera diría que Dios lo sabe todo!".

El último gran evento que ha protagonizado el Papa Francisco, para Paloma García Ovejero, es la primera Cumbre mundial sobre los derechos de los niños. Esto ocurrió el 3 de febrero y una semana después ya entraría ingresado en el hospital. “Él, en esa Cumbre, lo que quería era reivindicar los derechos de los niños. Y él ya estaba tosiendo. Y él ya estaba respirando con dificultad. Pero es la última vez que le hemos visto en un evento, digamos, de gran alcance, midiéndose de tú a tú con los líderes, como una voz, también, para los no creyentes o para los que se ocupan de las cosas sociales y no tienen la perspectiva de la fe. Pues se trajo al Vaticano, a gente de todas las religiones, de todas las procedencias, y les dijo en la cara ¿qué estáis haciendo? ¿No os da vergüenza los millones, los billones de dólares que se desperdician en comida para perros o en alimentos que van a la basura cuando el hambre en el mundo se puede erradicar? A mí lo que más me impactó fue el esfuerzo físico. Con 88 años bien cumplidos y casi sin respirar, pues ahí estuvo, por la mañana y por la tarde, haciendo más de lo que se le esperaba. No he escatimado esfuerzos por los pobres, por los pequeños”.

Si Paloma tuviera que quedarse con una palabra del Papa qué le definiera sería “con lo último que nos dijo a los periodistas en el jubileo de la comunicación: Comunicar es perderse a sí mismo. Comunicar es una cosa divina”.