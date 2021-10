Ortega Smith, en TRECE: "Sánchez no tiene ninguna credibilidad, ningún presidente ha engañado tanto como él"

El Secretario General de VOX, Javier Ortega Smith, ha estado en 'Código Samboal' para explicar la reunión que está celebrando su partido en IFEMA este fin de semana y dar su opinión respecto a los temas de la actualidad política. VOX está celebrando este fin de semana 'Viva21', un espacio al que han acudido pero de cualquier punto de España definido como "la gran exposición de lo que significa España, la pluralidad que está en su diversidad". Según Smith, el sábado se han reunido unas 10.000 personas y este domingo esperan 20.000.

El Secretario General ha hablado de la 'Agenda España', un proyecto que va a presentar Santiago Abascal este domingo "basado en la unidad y soberanía de España, y en la libertad". "Se trata de la mayor respuesta frente al globalismo y la agenda 2030. Es una propuesta política para la alternativa para los próximos años en España. Algunos solo quieren ser el recambio de las políticas socialistas, solo quieren cambiar a unos del sillón para entrar ellos. Nosotros somos la alternativa patriótica. Transformar España hacia la libertad, la soberanía y el empleo de calidad. Un proyecto de nación y de futuro para los próximos años", decía Ortega Smith.

Ana Samboal ha querido conocer la opinión de VOX sobre la propuesta de Félix Bolaños de abolir la prostitución, y tras la insistencia de la presentadora, Ortega Smith apuntaba que "estudiarán lo que presentan y verán como nos posicionamos, pero como lo que viene de este Gobierno nunca es bueno, de antemano le digo que nos opondremos".

Respecto al Partido Socialista, el Secretario General apuntaba que "el problema es para que transforman a España, ya que es cada vez más débil, los derechos y las libertades cada vez están más pisoteados y el futuro cada vez es más negro. Son los responsables de los mayores males que está sufriendo nuestra nación desde hace más de 100 años. Y están haciendo una campaña de humo y demagogia".

En cuanto a los anuncios que ha realizado Sánchez durante esta semana asegura que "son propuestas de quienes están muy nerviosos porque ven que van a perder el poder y empiezan a sacar de la chistera cualquier tipo de propuesta, que no sabemos si tienen algún fundamento, pero si sabemos que probablemente no cumplirán o si lo cumplen será de carácter electoral". Y añadía, "en política no había habido nunca un presidente del Gobierno que hubiera engañado a tanto y a tanta gente a la vez", respecto a los pactos de Sánchez con los independentistas y EH-Bildu.

"Sánchez es el presidente más cínico y mentiroso que ha podido sufrir España. No tiene ninguna credibilidad lo que diga Sánchez ni ninguno de sus voceros", aseguraba. Y añadía unas declaraciones hacia el Partido Popular. "Nos tenemos que quitar a este Gobierno y a sus políticas comunistas, pero no solo esto sino también a sus políticas y no mantenerlas como ha ocurrido en Andalucía y Castilla y León sobre ideología de género, memoria histórica o imposición fiscal".

Respecto a unas declaraciones acerca del aborto que han realizado desde Unidas Podemos, Smith afirmaba que "ya se sabe que los comunistas están en contra de la vida, de la familia, de la libertad de educación, en contra de todo. Cada vez son menos y menos relevantes. Dicen una cosa pero viven como la casta que ellos critican tanto.".

Ante la pregunta de si temen que el PP se esté acercando más a la derecha, el Secretario era contundente. "No tememos nada del PP. No nos llama la atención que se reúnan en una plaza de toros aquellos que ya son cargos electos. El PP no tiene en estos momentos ningún programa serio y creíble. Ha traicionado hasta la saciedad a los españoles, les ha dicho que iba a acabar con las políticas de izquierdas y las ha mantenido. Promesas del PP que hace desde la oposición pero que no cumple desde el Gobierno".

Y para concluir hacía una referencia sobre las políticas para los jóvenes planteadas desde el PSOE. "Nos suena a repartir monedas comprando votos. Es lanzar propuestas de humo para comprar voluntades pero está esperando que los jóvenes le voten y se ha creído que van a caer en la trampa. El PSOE es el partido de las paguitas. Queremos españoles que voten lo que quieran y no necesiten comprar el voto".