Las consecuencias de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, a análisis en 'Código Samboal'

TRECE vivirá un fin de semana más pegado a la noticia con ‘Código Samboal’. Este sábado, 13 de mayo,Ana Samboal y sus colaboradores bajan el programa a “pie de calle” para analizar “la Bomba”, la droga que se vende en forma de ositos de gominola que ha llegado a España. ¿Qué efectos tiene sobre la salud? ¿Por qué se comercializa en forma de chuchería? ¿Cuáles son los últimos datos en España sobre consumo de drogas?

Samboal charla con Jaime Mayor Oreja. La plataforma One of us ha celebrado en Bruselas su convención anual para presentar las conclusiones recogidas en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La cita tiene como propósito defender los fundamentos cristianos y movilizar el movimiento provida. El exministro, presidente de la Federación One of us y uno de los impulsores de NEOS, analiza lo hablado en Bruselas. Además, valorará el borrador de la nueva ley del aborto que se llevará al próximo martes al Consejo de Ministros y que ha generado una gran polémica en la sociedad, en la política, y hasta en el seno del propio Gobierno.

En la tertulia, ‘Código Samboal’ desgrana las claves por las que Finlandia y Suecia han acelerado los pasos para entrar en la OTAN. Rusia ha amenazado a su vecina Finlandia con medidas de respuesta técnico-militar tras su decisión, que a juicio de Moscú pone en peligro la estabilidad y seguridad en el norte de Europa. ¿Corremos el riesgo de que se extienda la guerra? ¿Qué consecuencias tendrá para el mercado del gas?

Ya el domingo, 15 de mayo, el programa pone su foco en los últimos datos de ocupación en España. Actualmente se calcula que hay más de 120.000 viviendas ocupadas en nuestro país, pero pueden ser muchas más. Este dato lo aporta, tras cruzar datos de diversos organismos, la Asociación Nacional de Afectados por la Ocupación ONAO, que agrupa a más de 5.000 propietarios privados. ¿Cuáles son las regiones con más tasa de ocupación? ¿Están los afectados desprotegidos por la ley? ¿Qué hay que hacer si ocupan tu vivienda?

“Código Samboal” seguirá muy pendiente del curso de la guerra de Ucrania y de los nuevos pasos de Vladímir Putin. La contraofensiva de Ucrania al norte de Járkov ha aliviado la presión militar sobre la segunda ciudad del país, pero Rusia continúa su ofensiva terrestre hacia el oeste en las regiones de Donetsk y Lugansk.

Además, el programa hace un recorrido por las principales misiones que el ejército español ha desarrollado en el exterior a lo largo de la democracia: Kosovo, Afganistán, Mali… Lo hace con el escritor Gonzalo Araluce, autor de “Zona de operaciones”; y con el portavoz de la Asociación Tropa y Marinería, Marco AntonioGómez.

Tanto el sábado como el domingo, los colaboradores del programa harán sus “quinielas” y apostarán por la previsión de la actualidad de la semana que acontece. Cristina López Schlichting pondrá “la nota” a los políticos y, para hacer un balance de la jornada deportiva, Ana Samboal conectará con los líderes de “Tiempo de Juego” (Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño).