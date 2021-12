Juanma Castaño revela cómo se preparó para entrar en 'MasterChef Celebrity': "Antes del programa"

Juanma Castaño, ganador de 'MasterChef Celebrity' junto a Miki Nadal, y director de 'El Partidazo de COPE' ha estado en el plató de 'Código Samboal', donde ha explicado cómo vivió las grabaciones del concurso, su preparación y cómo se siente tras la victoria. Además, Juanma ha respondido a las preguntas más comprometidas de la mano de sus propios compañeros de Deportes COPE.

En primer lugar ha hablado de lo que ha supuesto para él descubrir la televisión. "Había descubierto una parte del poder de la tele con Eurocopas y Mundiales pero esto es otra liga. Supera lo que yo había pensado de la tele y es increíblemente bonito. Salgo de 'Masterchef' con la sensación de haber vivido una experiencia preciosa y de estar recogiendo ahora cariño que no había visto nunca, ha explicado el comentarista deportivo.

Tras ganar el concurso, ha revelado a Ana Samboal algunas cosas que ha vivido, que "no le habían pasado en la vida". "Estar comprando en un super y que la gente te diga, ¿puedo mirar lo que compras? O que la gente te pregunta qué vas a hacer de comer hoy. Es increíble como un programa de tele construye una imagen de ti tan alejada de la que tenían", ha explicado.

Según ha explicado, uno de sus grandes aprendizajes es "aprovechar mucho más los alimentos", ya que asegura que "antes abría la nevera y no le me ocurría nada", pero que ahora aprovecha mejor lo que tiene, "un síntoma de haber aprendido a manejar un poco la cocina".

Castaño ha contado que las grabaciones eran de lunes a viernes, viajando mucho, y teniendo que hacer también el programa de radio que dirige y presenta, 'El Partidazo de COPE'. "Ahora te digo que sí, ha merecido la pena. Pero en su momento estaba triturado", apuntaba. Empezó a grabarse el 10 de mayo y acabó el 31 de julio y el ganador asegura que "se quería ir" del concurso.

"Llegaba a la radio y me decían esto, esto y esto, y yo pensaba, uf, me queda hasta la 1 de la mañana y a las 8 de la mañana viene el coche a buscarme para irme a grabar hasta las 8 de la tarde. Era una locura", comenta al mismo tiempo que asegura que es un sacrificio personal de tres meses pero "no quiere quejarse". "Tú vas porque quieres, nos tratan muy bien en 'Masterchef', te llevan, te traen, te dan de comer, te dan viajes", explica.

"'MasterChef' Es una cura de humildad, tienes que soportar las críticas y decir 'sí chef'. No vale discutirles ni plantarles cara. Rompe los prejuicios con las personas. Les conoces, vives con ellos, viajas. Un refuerzo de sacrificio, si te sale mal un plato lo que tienes que hacer es insistir hasta que salga bien. En el éxito hay una parte de esfuerzo más importante que el talento, al menos para mi", ha contado Juanma, sobre su aprendizaje del programa.

Gracias a las preguntas de sus compañeros hemos podido descubrir que el único alimento que no puede probar es el pepino. "No me gusta y en Europa es muy habitual que se lo pongan a todo. Cuando viajamos por ahí les digo a los camareros, sin pepino, por favor. Al final tuve que plastificarme una foto de un pepino, por si no me entendían" ha confesado a Ana Samboal.

Juanma Castaño y Miki Nadal comparten el trofeo de 'Masterchef Celebrity'.RTVE



Uno de los aspectos más comentados de la edición ha sido su relación con Miki Nadal. En su visita al plató de TRECE, el periodista deportivo ha explicado de donde venían sus prejuicios hacia Miki: "Había un programa de zapping de medios deportivos donde al equipo de deportes COPE nos daban mucha caña y el que ponía la cara a esos palos era Miki y al que tenía manía era Miki. Cuando me entero de que entra Miki en 'Masterchef' yo dije, qué pereza. Sin embargo, ha asegurado que "a los cinco minutos después de que nos presentaran ya supe que nos íbamos a llevar bien. Hubo química, conexión y me cae muy bien".

Sobre otra de sus compañeras, Verónica Forqué, ha asegurado que esta edición será recordada por ella y ha afirmado que "es una persona increíble, lo único que se pone muy nerviosa en los cocinados de exteriores", además de revelar que hablan mucho por el grupo de Whatsapp que tienen los aspirantes.

Entre sus confesiones, Castaño ha explicado cómo fue su primer día en una redacción hace 22 años, cuando en el reparto de tareas, a él le mandaron a por un café a la máquina delante de toda la redacción. "Este es el primero y el último que te pongo, yo no pongo cafés", le dijo al que era su jefe. "Antes los veteranos eran mucho más duros y tenían que sobrevivir. Para tener los pies en el suelo ahora hace falta haber pasado por esto" apunta.

"Mis hijos tenían mucho miedo, yo creo que tienen miedo a que sus padres sean objeto de burla en el colegio. No querían que yo hiciera el ridículo en 'Masterchef'", apunta sobre la reacción de sus hijos al saber que iba a ir al talent de cocina. "Me decían, no vayas, no tienes ni idea de cocinar, si siempre nos haces arroz blanco. Yo les decía, hay que intentarlo, hay que ver qué pasa. Ahora están contentos porque se han dado cuenta de que los demás le dicen, que guay tu padre y están bien", explica visiblemente contento.





El menú de Navidad de Juanma Castaño

Juanma Castaño ha asegurado que le tocará cocinar en Navidad y ya tiene pensado el menú, que partirá de la cocina tradicional con unos platos que le recuerden a sus abuelos y su familia, al igual que hizo en el menú que preparó en la final del concurso. "Sopa de marisco, cordero y arroz con leche", serán los platos elegidos.

Por último, el ganador de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity' ha explicado como se preparó para entrar al concurso. "Estuve una semana encerrado en Casa Gerardo, en Asturias, una estrella Michelín, un sitio maravilloso, con el restaurante abierto viendo como trabajaban y haciendo de pinche de cocina", apuntaba y añadía que, al volver a Madrid, "lo que hice fue coger un profesor cinco horas cada día durante dos semanas. Casi un mes dando clases antes de entrar al programa".