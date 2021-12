Javier Martín, actor: "Cuando me quería quitar la vida, mi entorno me salvo. Su apoyo es muy importante"

Este lunes, España se sobrecogía al conocer la noticia de la muerte de Verónica Forqué a los 66 años. La Policía Nacional encontraba el cadáver en su domicilio de Madrid, después de que la actriz se quitara la vida. Su muerte ha reabierto el debate sobre el cuidado de la salud mental y enfermedades como la depresión o la ansiedad, con las que muchas personas conviven a diario.

'Código Samboal' ha querido abordar el tema de la salud mental en su programa de este sábado, y para ello ha contado con el actor y presentador, Javier Martín, con el presidente de la Federación Española para la Prevención del Suicidio, Andoni Anseán y con el director del Teléfono contra el suicidio, Manuel Dolader.

Martín ha asegurado que la noticia le ha removido por muchas razones. Además de mostrar su admiración por la actriz, asegurando que eran una mujer "tan viva, tan llena de luz y de amor", ha querido recordar los datos en España, y es que "el mismo día que se quitó la vida Verónica Forqué, otras diez personas se quitaron la vida, que también son muy queridas en su entorno y no salen tanto en los medios ni los políticos se preocupan por ello".

El actor Javier Martín cuenta cómo vive su depresión

El actor ha contado a Ana Samboal que "fue diagnosticado de un trastorno bipolar, que tiene dos fases, manía y depresión", y que llegó a un "punto muy doloroso". "El sufrimiento es tal que te quieres quitar la vida y además la sensación es que vas a estar en ese pozo toda la vida y no vas a poder salir. Por milímetros estoy aquí", explicaba respecto a su experiencia.

"Es muy importante el entorno en estas situaciones, yo tuve la suerte de que el mío era maravilloso", comentaba el actor y aseguraba que "lo primero que tiene que hacer una persona en esa situación es contarlo, el entorno tiene que escuchar, apoyar y ponerse en manos de psicólogos o psiquiatras. A mi eso fue lo que me salvó la vida".

"Me dieron cita para el psicólogo para dentro de tres meses cuando me quería quitar la vida"

3941 personas se han quitado la vida el pasado año en nuestro país y se trata de la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Es una cifra tres superior a la de las muertes por accidentes de tráfico, y eso sí se trata en los medios", recuerda Javier Martín. "A mi me dieron cita para el psicólogo para dentro de tres meses cuando me quería quitar la vida. Me acuerdo que cuando tuve un accidente de tráfico me atendieron en dos tres horas", explica respecto a su caso.

Ante la pregunta de, ¿qué frenó su idea de quitarse la vida?, Javier ha relatado: "En el último segundo, de repente pensé en la cara de mi marido y vi el terror en su cara. La desesperación y lo que sucedería. Y dije, no puedo hacerlo, tengo que aguantar y aguanté. Es muy importante tener un entorno, cuando tienes mucho amor alrededor pueden evitar muchas cosas".

Además, la mayor parte de los trastornos mentales se han agravado con la pandemia. Así lo corrobora Manuel Dolader, que ha contado que durante el confinamiento disminuyeron las llamadas en el Teléfono contra el suicidio, pero que al irse levantando las restricciones volvieron a incrementar. Dolader ha explicado que al no poder coger el coche o ir a la playa, entre otras circunstancias, se evitaron los intentos de quitarse la vida mediante estos medios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Se puede salir de la depresión"

Javier Martín ha querido concluir si intervención mandando un mensaje claro: "Lo primero contarlo, sacarlo, y decirle a todas esas personas que están en la situación que yo estuve que yo entiendo que muchas veces se creen que no pueden salir de ahí. Pero se puede salir de la depresión, hay que ponerse en manos de profesionales, de psicólogos y psiquiatras, pero se puede salir. A los medios de comunicación, que sigáis informando para visibilizar el problema y a los políticos, tomen nota y pongan recursos en la sanidad pública, porque tiene que ser lo primero".

Salud mental en 'Código Samboal'

En el análisis del tema, a pie de calle, 'Código Samboal' ha contado con otras personas que, por diversas circunstancias están vinculadas con el tema del suicidio. Uno de ellos es el actor y representante de la plataforma 'Stop Suicidios', Román Reyes. Vivió la situación con su madre y asegura que "si hubiese tenido medios a la altura, pues a lo mejor hoy no estaríamos hablando". "Cada vez que me pedía ayuda a mi se me abría el cielo. Íbamos a hospitales y no solamente no la ingresaban sino que le cambiaban las pastillas y para casa. No apunto a los profesionales, si tuvieran otros medios no estaría tan desmotivados como vi", ha relatado en su testimonio.

Por otro lado, Roberto González, portavoz del SUP y experto en protocolo de suicidios ha contado que "no existen datos todavía los datos del 2021, pero la sensación es que cuando se conozcan van a ser realmente alarmantes". Además, ha asegurado que "poco a poco está dejando de ser un tabú. Hay que hacerlo de forma responsable pero hay que abordar la temática".

Ana Samboal ha contado también, con el testimonio del médico y senador, Antonio Alarcó, que ha asegurado que este es "un problema vital". Y ha añadido: "La salud mental es la parte menos importante del servicio sanitario español. Es algo incomprensible. Todos somos potencialmente clientes de esta problemática. Si alguien cree que puede escapar de este problema se equivoca".