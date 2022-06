Jaime Mayor Oreja, en TRECE: "Hay que romper esas leyes que fracturan la naturaleza humana"

El exministro de Interior e impulsor de la plataforma NEOS, Jaime Mayor Oreja, ha estado este sábado en el programa de TRECE 'Código Samboal' para analizar la previa de la marcha provida que este domingo se celebra en el centro de Madrid: "No trate de cambiar como ingenieros sociales la fe en la que vivimos. No podemos ser parte de un silencio cómplice (...) Es un compromiso y un cambio de actitud. Decimos que mirando para otro lado, dando la sensación de que no tenemos el debate entre las prioridades, es una equivocación. Una cobardía revestida de prudencia no nos lleva a ningún sitio. Hay que romper esas leyes que fracturan la naturaleza humana".

También se ha referido a los últimos movimientos que se han producido en EEUU respecto al aborto: "No lo hemos organizado para que mañana haya más gente, no tenemos tanto poder, es importante lo que pasó ayer en EEUU, viene a decir la sentencia que la cultura de la vida ganará al final. Es decir, no es un debate muerto, como algunos decían, esto ya está superado. Es el debate del futuro y no lo vamos a perder porque tenemos razón y tenemos razones y ellos están en la sin razón. Son la fuerza de una moda dominante".

"Más de 200 organizaciones. Queremos abrazarnos a la suma. Si estamos separados no tendremos voz. La suma multiplica y la no suma resta. Queremos decir "vamos a estar más movilizados que nunca a partir de mañana". Es un debate de fundamentos, cultural y necesita una movilización distinta", ha explicado Mayor Oreja.

Además, el impulsor de la plataforma NEOS también ha señalado que las movilizaciones continuarán: "Hay que seguir movilizando. Nacemos como NEOS, una brújula para decir que fundamentalmente tenemos que estar mucho más presentes en la sociedad y los medios también tienen que estar más presentes en este debate. Nadie podría haber pensado hace dos años que tenemos las leyes que tenemos. Hay otras personas que les impulsa solo la razón y los fundamentos cristianos de la sociedad deben ser defendidos, por los creyentes y los no creyentes. Tenemos que hacer que los que no tengan fe estén con nosotros en la defensa de los fundamentos cristianos de nuestra civilización".

Por eso ha pedido que se levante la voz contra una serie de leyes que no aportan nada: "El mensaje es que basta ya de ingenieros sociales y de inventores. Ahora todo son leyes: Ley Trans, diversificación familiar, eutanasia, la de ampliación del aborto. Son ingenieros sociales. No resuelven ningún problema. Hay que saber decir "basta ya" porque no cumplen su obligación. No pueden estar buscando que los españoles nos dividamos más en los fundamentos".

"Sánchez, sobre la Ley de Aborto en EEUU, está tratando de reinventar la naturaleza humana y la familia, y así nos va. Lo dice que una manera que es la expresión del cinismo, decir que es un retroceso simplemente por defender la vida de una persona que va a nacer. Es lo mismo que podría decir respecto de la esclavitud. No nos gobierna una coalición sino un proceso. Nos Gobierna un frente popular y utilizará lo que no está en los escritos para evitar la alternativa y controlará todo lo que tenga que controlar para no perder unas elecciones. No tiene límites, ni morales, ni éticos. Esto que están haciendo en varias instituciones es una prueba de que no hay límites", ha concluido Mayor Oreja respecto a los movimientos del Gobierno liderado por Pedro Sánchez.