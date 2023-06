El 15 de agosto de 2021, cambió el destino de un país entero: Afganistán. Los talibanes se hicieron con el control del país cuando se tomaron Kabul, la capital del país. A partir de ahí, el mundo contempló una serie de imágenes terroríficas procedentes del aeropuerto, cuando aviones de distintos países acudieron a rescatar aparte de la población civil. Según cifras de Moncloa, gracias a los aviones españoles pudieron evacuar a 3.900 personas.

En Código Samboal, te hemos contado la historia de tres mujeres, con distintas vidas, pero que tienen algo en común: consiguieron escapar de Afganistán hace 10 meses. Se llaman Atefah, Zhora y Hamida y las tres están a la espera de obtener asilo político.

Para entender un poco más el contexto de todo lo que ocurrió, María José Rodríguez, Cofundadora de Netwomening (una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a mujeres afganas bajo protección internacional en España) dio más detalles. En los últimos 20 años, a pesar de los escasos avances, “sí que había una ley, una democracia, un parlamento, una constitución que se intentaba defender”. Todo cambia radicalmente cuando los talibanes abren las cárceles. Desde delincuentes hasta traficantes de droga fueron a por las mujeres y a por los jueces.

El terror de su huída

Atefah Hassani consiguió escapar gracias a Netwomening. Huyó junto a su hermana y ha relatado que “era consciente de que vivir con este régimen significaba sin libertad, sin la paz y especialmente para mujeres que son profesionales e independientes están en riesgo”.

“El camino hacia el aeropuerto de Kabul fue muy difícil y con mucho riesgo e incertidumbre” ha asegurado. “Conocemos los talibanes y había dos opciones: una muerte lenta en vida o intentar salir del país”. Tras dos días esperando fuera del aeropuerto sin comer y sin beber, pudieron entrar al aeropuerto. “Sentimos mucha seguridad y porque sabemos que aquí no había talibanes” ha explicado.

Hamida Andisha, lleva dos años esperando a encontrarse con su familia, quienes viven aún escondidos de los talibanes. “Fue muy dificil para nosotros. Estuvimos esperando para salir. Yo pude, pero mi familia no. Al día siguiente hubo una explosión y tuvieron que volver a casa” ha contado.

“Para mi familia es difícil salir del país y también vivir en Afganistán. Mi cuñado trabaja en el Gobierno anterior en la parte de seguridad. Por eso los talibanes le gustan. Su vida y su familia están en riesgo. No pueden salir de casa sin un hombre, no pueden salir solos. Mis hermanos no pueden ir a la escuela como antes, ni al colegio, ni a la universidad, ni al trabajo” ha asegurado.

Zhora Torabi pudo salir con su marido y dos de sus tres hijos. El tercero, todavía está en Turquía a la espera de que le permitan ir a España para reencontrarse con los suyos. En su caso, huyó el 25 de agosto de 2021. “Ese día fui con mi familia al aeropuerto. Ellos me dijeron que fuese con un pañuelo rojo y amarillo para que los soldados españoles me reconocieran y nos ayudaran a entrar en el aeropuerto. También usé un pañuelo amarillo y rojo y gracias a la bandera de España pude entrar al aeropuerto”.

“Cuando llegué fue el día de mi cumpleaños y sentí que volví a nacer otra vez”

Para Atefah, su llegada a España le cambió la vida: “Llegamos a España con una mochila y con el peso del dolor de lo que ocurría en nuestro país. Ahora tengo una vida con la esperanza, la seguridad y la paz. Cuando llegué fue el día de mi cumpleaños y sentí que volví a nacer otra vez”.

Zhora cuando llegó a España confesó que le gustaba mucho Madrid. "Pensé que estaba durmiendo, era como un sueño. Ahora tengo esperanza para mi futuro y mis hijos aquí” ha añadido.

En el caso de Hamida, a pesar de que no pudiera huir con su familia, contó que se sintió “muy bien”. “No traje nada conmigo. En Torrejón de Ardoz estaba en un campo para refugiados y con la ayuda de Cruz Roja nos ayudaron. Me dieron muchas cosas que necesitaba”. Si quieres ver su testimonio al completo, puedes ver el siguiente vídeo.





Vídeo