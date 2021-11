Enrique Cerezo, en TRECE: "Tanto el fútbol como el cine me han tratado siempre muy bien"

En el programa de este domingo de 'Código Samboal', el Presidente del Atlético de Madrid,Enrique Cerezo, ha charlado con Antonio Jiménez de sus dos pasiones, el fútbol y el cine. Ambos se han dado cita en 'La Posada de la Villa', el restaurante donde Cerezo tiene por costumbre ejercer de anfitrión de los directivos de los equipos europeos que visitan la capital para enfrentarse al Atlético de Madrid.

Respecto a su pasión por el cine, el Presidente del Club madrileño cuenta también con una productora cinematográfica con unos 8.000 títulos, que incluyen "gran parte del cine español, el catálogo de la RKO, cine italiano, francés, americano, de todo tipo. Una gran colección que gusta ver y la gente sigue viendo", explicaba Cerezo, que aprovechaba la ocasión para hacer mención al nuevo programa de TRECE, 'Classics', un espacio dedicado al cine, presentado por José Luis Garci, que arrancó con 'Ciudadano Kane', una película de la productora de Cerezo.

El presidente ha querido recalcar que se trata de "gran programa que dirige un buen amigo, que va a tener mucho éxito", y se ha mostrado "encantado de que TRECE difunda el cine español". Otros grandes títulos producidos por él son 'Las Brujas de Zugarramurdi' o 'Los Últimos de Filipinas'.

El Presidente del Atlético ha confesado no poder elegir entre cine y fútbol, "las dos cosas que me gustan, me han tratado siempre muy bien, en ambas tengo muy buenos amigos", apuntaba. En cuanto al fútbol, Cerezo ha recordado que lleva casi 35 años en el Atlético y que "nos hace falta una copa de Europa. Hemos estado a punto de conseguir tres y no lo hemos logrado, pero creo que está a punto de llegar". Además, ha hablado acerca del modelo futbolístico, cuestionado últimamente, apuntando que "el fútbol ya está cambiando y yo creo que en 4 o 5 años va a ser diferente, por ejemplo a nivel de normativa".

"La Superliga daba más prestigio a las ligas de cada país"

El Presidente se ha pronunciado en torno a la Superliga, afirmando que "era una magnífica opción para el fútbol, entre otras cosas, porque no molestaba a las ligas de cada país, sino que les daba más prestigio y más fuerza", y respecto a su intento fallido de llevarse a cabo, ha apuntado que "no salió, entre otras cosas, porque se explicó muy mal y no como se tenía que explicar. Ahora tendremos que esperar a ver como podemos conseguir más ingresos".

También ha habido tiempo de comentar la situación económica de los clubes, y Cerezo ha sido contundente. "A veces con tanto dinero no se consiguen hacer grandes equipos, yo tengo la confianza de que la competición sea igual para todos y que todos podamos luchar deportivamente por lo que nos interesa, que es ganar títulos", decía.

Se ha mostrado "orgulloso de haber conocido a toda una familia Atlética a nivel profesional", gracias a su puesto en el Club y ha remarcado que "lo más bonito es la unión entre afición, jugadores y técnicos". El nuevo estadio Wanda Metropolitano ha supuesto un "gran esfuerzo" para el Club y se tomó la decisión "pensando que era lo mejor que podíamos hacer", explicaba.

Por último, Jiménez ha recordado la labor altruista de Enrique Cerezo, y él mismo ha querido ensalzar la labor de la Fundación. "El Atlético de Madrid tiene una gran Fundación que colabora con todo el mundo, ayuda a todo el mundo. El trabajo del Atlético a través de la Fundación es una gran labor que aprovecha el tirón del nombre del club para ayudar al otro", concluía.