Chencho Arias analiza en TRECE la visita del Emérito a España: "En Moncloa quieren que siga en Abu Dabi"

La visita del Rey Don Juan Carlos a España casi dos meses después de su marcha a Abu Dabi ha generado una enorme expectación. Este domingo, el monarca pasará su último día en la localidad gallega de Sanxenxo y el lunes pondrá rumbo a Madrid para verse con su hijo, Felipe VI y otros miembros de la Familia Real, antes de poner rumbo de vuelta a Abu Dabi.

En 'Código Samboal' han analizado al detalle la visita del Rey emérito y han contado con el diplomático, Inocencia Arias, que ha explicado su punto de vista en torno al viaje del monarca. "En Moncloa quieren que Don Juan Carlos siga en Abu Dabi, lo que quiere una parte del Gobierno es socavar la monarquía", ha comenzado diciendo.

"Yo no acabo de entender como un hombre que ya ha pagado, si tenía que pagar algo, (ha estado desterrado 21 o 22 meses, no está encausado, no tiene ningún juicio), ahora tiene que marcharse otra vez, no puede ni dormir en casa de su hijo", ha explicado el experto.

Por otro lado, ha desgranado la perspectiva que tienen de Don Juan Carlos fuera de España: "La impresión fuera no puede ser buena, primero porque la gente piensa qué habrá hecho este hombre para que no pueda volver a su país y cómo la gente lo está aclamando, y, por otro lado, porque el Rey Juan Carlos se ha ganado mucha simpatía en el extranjero, entre los dirigentes de decenas de países, que lo aprecian porque lo encontraban una persona muy sencilla, con olfato político".

"Yo de él había pactado con el hijo para poder dormir en la Zarzuela con su hijo, alguna noche y hubiese ido a los toros de San Isidro", ha asegurado Chencho Arias. Además, ha querido dejar clara su postura respecto a la posición del Gobierno en este asunto: "A lo mejor en algún momento su conducta no ha sido modélica, pero también tendría que dar explicaciones el presidente del Gobierno. A mi me gustaría que Sánchez explicara lo de Marruecos, que Podemos diera explicaciones sobre la niñera. Este hombre ya se sabe lo que ha hecho y la Justicia no le ha pedido nada".

Por otro último, ha recordado la visita de Estado del emir de Qatar a España, tras la cual ambos países han sellado aumentar su relación bilateral al nivel de "alianza estratégica" para reforzar la cooperación en todos los ámbitos, entre ellos el económico y que implica el compromiso catarí de nuevas inversiones por valor de 4.720 millones de euros.