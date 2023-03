Ana Samboal visita a Tamames antes de la moción: "No es un ejercicio de vanidad, es una obligación ética"

En mayo de 1980 se celebró la primera moción de censura en democracia. El candidato fue Felipe González y, aunque no prosperó, sí permitió a los españoles visualizar la alternativa. Dos años después, en 1982, el Partido Socialista cosechó en las urnas una apabullante mayoría absoluta que le mantuvo en el poder durante 14 años.

También Felipe González tuvo que enfrentarse a una moción de censura, en 1987, que se llevó por delante al candidato Antonio Hernández Mancha. Este hecho disuadió a los posteriores aspirantes a La Moncloa a usar de nuevo este instrumento constitucional. Hasta que 30 años después, en 2017, llegó Pablo Iglesias al Congreso. Pedro Sánchez fue el último en plantear una moción de censura contra el mismo presidente que lo hizo el exlíder de Podemos, contra Mariano Rajoy. Esta vez sí que prosperó llevando al candidato socialista a La Moncloa.

La moción de censura que se celebra el próximo martes en el Congreso la plantea Vox contra Pedro Sánchez y su Gobierno. El protagonista de esta moción y candidato será el economista Ramón Tamames. No tendrá que subir a la tribuna debido a su edad y el Congreso le habilitará un sillón en el centro del hemiciclo. Tamames fue diputado, militando las filas del Partido Comunista, y acudirá a la Carrera de San Jerónimo acompañado de, al menos, uno de sus tres hijos. Un equipo de ‘Código Samboal’ de TRECE se ha desplazado hasta su casa.

‘Código Samboal’ visita la casa de Ramón Tamames

A escasos días de que se celebre la moción de censura, Ramón asegura estar “casi preparado” para ese momento. “No creo que sea tan largo como algunos piensan porque creo que hay una cierta bienvenida al señor mayor Tamames de casi 90 años y me tratarán con cierta atención por mi edad. No es lo mismo estar con 28 años que con 90”.

Ramón Tamames recibía a Ana Samboal en el despacho en el que ha redactado el discurso de la moción de censura. “Yo generalmente hago un guion y luego le dicto por el teléfono a mi secretaria que lo va escribiendo en el ordenador directamente. Es un método muy bueno porque escribe muy rápido, a la velocidad de la voz”. De esta forma, Begoña, la secretaria de Ramón Tamames, redactaba el discurso que le iba dictando el economista.





El despacho está repleto de libros y algunas fotos familiares con su mujer, sus hijos, nietos, y hasta con sus bisnietos. Con toda una vida a sus espaldas, Tamames considera que tenía que aceptar ser candidato: “Es una sensación de deber. Si me llaman, no puedo negarme. La llamada de Fernando Sánchez Dragó -amigo desde que estuvimos juntos en la cárcel de Carabanchel- fue una llamada muy recordativa. Nunca nos hemos perdido de vista y me dijo que no podía dejar escapar esta oportunidad”.

La siguiente estancia en la que han charlado es el salón de su vivienda, uno de los lugares en los que más tiempo pasa, un lugar de reunión con amigos y familia. Tamames comparte con Ana Samboal algunas de sus pasiones: “Me gusta mucho pintar, pero desde hace 20 años no he cogido un pincel. Después de la moción de censura a lo mejor me dedico a pintar. Me voy a quedar muy tranquilo cuando pase la moción”, bromea.

Sobre aquellos que opinan que esta moción de censura no tiene sentido, Tamames destaca una viñeta de Peridis, el dibujante de ‘El País’, en la que aparece un monumento de Ramón junto a los leones del Congreso: “Es una especie de síntesis óptica, de lo que puede ser mi egolatría, que, indudablemente, la tenemos”. A pesar de esto, el economista no comparte la opinión de que la moción de censura sea un ejercicio de vanidad, sino que se trata de “una obligación ética y profesional. La vida es muy larga y es un regalo que no se puede menospreciar”.

“Vox me ha pedido que haga una crítica de cómo veo el país. Nosotros tenemos un país en la que puede haber nacionalidades, no hay diferencia entre la nación y la nacionalidad”, explica Ramón sobre su polémica opinión de que España sea una nación de naciones. "A mí me viene ahora con esta historia porque la gente busca cosas que puedan producir extrañeza y no tiene nada de extraño. Por la semántica no vamos a ir a otra guerra civil, ¿no? Además, ya está en la Constitución. La nacionalidad es lo mismo que nación, punto". Poniéndose en situación, el economista advierte que se dirigirá a los diputados “en tono de colegas” recordando todos los años que él mismo ha ocupado los asientos del hemiciclo.

Por último, Tamames le ha mostrado a Ana su amplia terraza con vistas directas al Santiago Bernabéu: “Ya le he dicho a Florentino que tiene que venir a mi casa a ver las obras desde aquí. Yo he propuesto que el estadio se llame Florentino Bernabéu, sería justo, porque esta obra es impresionante. Él ha luchado contra el intento de sacar el estadio del centro de Madrid y lo ha conseguido, aunque los vecinos no estamos tan contentos por las aglomeraciones”.

Un alcornoque, una colección de cactus, un olivo o un pino canadiense son algunas de las plantas que habitan la terraza de Tamames. Desde este lugar, Ramón lamenta la pérdida de una persona con la que le hubiera gustado conversar tras tomar la decisión de ser candidato para la moción de censura: “Me hubiera gustado recibir la llamada y la ayuda de Adolfo Suárez, pero se murió”. Antes de despedirse, Ramón Tamames desvela qué desayunará la mañana del martes, justo antes de dirigirse al Congreso: “Lo de siempre, un café con cuatro galletas Campurrianas”.