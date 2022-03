Alicia Latorre, coordinadora de 'Sí a la vida': "Queremos mostrar la grandeza de la cultura de la vida"

Este domingo, Madrid se ha teñido de verde por la Marcha “Sí a la Vida”, una manifestación que ha empezado su recorrido en la Plaza de Colón, y que ha concluido en la Plaza de Cibeles, lugar donde se ha leído el manifiesto final. La marcha tiene lugar en un momento crucial, hace unos días se aprobaba la Ley de Eutanasia y dentro de poco se reformará la Ley del Aborto.

Varias familias con niños, mayores y sobre todo jóvenes que apenas llegan a los veinte años, han salido a las calles de Madrid para defender la vida y la dignidad de cada ser humano desde la concepción a la muerte bajo lemas como “No somos la generación perdida, somos la generación provida”.

La coordinadora de la Plataforma 'Sí a la vida', Alicia Latorre, ha estado en 'Código Samboal' para narrar cómo se ha desarrollado el acto en Madrid. "Lo pasamos bomba, es una preciosidad y un ambientazo. Merece la pena la causa que defendemos, es el undécimo año que celebramos esta jornada y tenemos a unas 500 asociaciones muy variadas", ha explicado.

Respecto al crecimiento de la plataforma, Latorre cuenta que han aumentado "no solamente en número sino en asociaciones muy diversas, asociaciones de ayuda a las madres, de ayudas a los últimos momentos, con colectivos de personas con capacidades especiales, de médicos objetores de conciencia".

"La cultura de la muerte ha avanzado muchísimo. Nosotros no nos vamos a rendir, pero, sobretodo, tenemos argumentos, queremos que se pueda mostrar la grandeza de la cultura de la vida y todos los negocios y atropellos que hay en torno a la cultura de la muerte", ha contado la coordinadora de 'Sí a la vida'.

Según explica, "se ha aceptado por parte de una parte de la población como que esto no tiene remedio", pero desde la plataforma que coordina, "somos pro vida, no solamente anti-. No vale decir no al aborto, también es un estamos aquí, te ayudamos".

"Queremos otra cosa, es que haya una importante parte de la población española para los que esta causa es innegociable. Me parece importante que se asuma dentro de los programas políticos. Hay que invertir en día, no puede ser que un Gobierno invierta un solo euro en la muerte de las personas", ha contado Latorre.

Durante su intervención en TRECE, la coordinadora ha explicado que "las cosas hay que sentarlas sobre la verdad y por el auténtico desarrollo y el bien de las personas", y ha añadido "Nosotros no tenemos ningún tipo de interés ni económico ni de poder. Sabemos lo que es querer, la cultura de la vida nos une. Todos somos necesarios, todos somos importantes y eso es lo que queremos demostrar".