'Zulú', Cy Endfield (1964)

CLASSICS: 'Zulú'
CLASSICS: 'Zulú'

Sudáfrica, 1879. Un centenar de soldados ingleses esperan el ataque de 4.000 guerreros zulúes. Tienen órdenes de resistir en su puesto y, a pesar de la aplastante superioridad numérica del enemigo (40 a 1), están dispuestos a luchar hasta el final.

