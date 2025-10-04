CLASSICS
'Zulú', Cy Endfield (1964)
00:00
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Sudáfrica, 1879. Un centenar de soldados ingleses esperan el ataque de 4.000 guerreros zulúes. Tienen órdenes de resistir en su puesto y, a pesar de la aplastante superioridad numérica del enemigo (40 a 1), están dispuestos a luchar hasta el final.
Contenidos relacionados
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "La gran evasión" de John Sturges en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "El golpe" de George Roy Hill en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Las aventuras de Jeremiah Johnson" de Sydney Pollack en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "La Huida" de Sam Peckinpah en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "La taberna del irlandés" de John Ford en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Rebelión a bordo" de Lewis Milestone en 'Classics'
Temas relacionados
Ángel Expósito, sobre el informe de la UCO: "José Luis Ábalos es espectacular, sigue siendo diputado, sacando sobres o repartiéndoselos desde Ferraz"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Una propietaria al borde del colapso por una inquiokupa en Madrid: «Me debe 4.000 euros y vive con 20 gatos en 22 metros cuadrados»
Arrendataria y arrendadora, a gritos ante las cámaras de Telecinco: «Que te he dicho que te vayas, que me da igual que no me pagues. ¡Llevas cinco años aquí! ¿Te parece poco?».
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño