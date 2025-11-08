CLASSICS
'El secreto de Santa Vittoria', Stanley Kramer (1969)
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Santa Victoria, un tranquilo pueblo del norte de Italia, es famoso por su delicioso vino. A punto de terminar la II Guerra Mundial (1939-1945), es ocupado por tropas alemanas, cuya misión es requisar un millón de botellas del preciado caldo. Pero resulta que, tras la muerte de Mussolini y la caída del fascismo, hay en el pueblo un nuevo alcalde que encuentra la solución para evitar el expolio: esconder las botellas antes de la inminente llegada de los alemanes.
Contenidos relacionados
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Centauros del desierto" de John Ford en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Motín a bordo" de Roger Donaldson en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "El tren" de John Frankenheimer en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Desayuno con diamantes" de Blake Edwards en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Zulú" de Cy Endfield en 'Classics'
Temas relacionados
Ángel Expósito, director de La Linterna: "Por primera vez, la Policía detiene a una célula de los narcos venezolanos Tren de Aragua en España"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío de fuertes lluvias y nieve
En algunos puntos de la Península, las temperaturas podrían caer hasta 10 grados a lo largo de este fin de semana
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño