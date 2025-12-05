CLASSICS
'El pianista', Roman Polanski (2002)
Redacción TRECE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Wladyslaw Szpilman, un brillante pianista polaco de origen judío, vive con su familia en el ghetto de Varsovia. Cuando, en 1939, los alemanes invaden Polonia, consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos amigos. Pero tendrá que vivir escondido y completamente aislado durante mucho tiempo, y para sobrevivir tendrá que afrontar constantes peligros.
Contenidos relacionados
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Espartaco" de Stanley Kubrick en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "La conquista del Oeste" de Henry Hathaway, John Ford, George Marshall y Richard Thorpe en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Escrito en el cielo" de William A. Wellman en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "El secreto de Santa Vittoria" de Stanley Kramer en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Ejecución inminente" de Clint Eastwood en 'Classics'
Temas relacionados
"Por minutos Paco Salazar no acaba como secretario de organización del PSOE. Por minutos"
Ángel Expósito
Lo último
Voluntarios especiales
Visto en ABC
Grupo de España en el Mundial 2026: rivales, cruces y partidos
La Selección ya conoce su camino en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño