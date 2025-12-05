COPE
Podcasts
Classics
Imagen principal Classics
Classics

CLASSICS

'El pianista', Roman Polanski (2002)

CLASSICS: 'El pianista'
00:00

CLASSICS: 'El pianista'

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 Wladyslaw Szpilman, un brillante pianista polaco de origen judío, vive con su familia en el ghetto de Varsovia. Cuando, en 1939, los alemanes invaden Polonia, consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos amigos. Pero tendrá que vivir escondido y completamente aislado durante mucho tiempo, y para sobrevivir tendrá que afrontar constantes peligros.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 05 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking