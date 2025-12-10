Carlos Herrera, sobre Xabi Alonso: "¿Es justo que se le dé la razón a Vinicius? No dársela al entrenador y sí a estos niñatos me parece un error de libro"

La tertulia matinal de 'Herrera en COPE' ha comenzado con el habitual repaso a la actualidad deportiva de la mano de 'José Antonio Naranjo', 'Naran'. En la sección de deportes se han analizado los resultados de la jornada de Champions League para los equipos españoles, con la victoria del Barcelona por 2-1 ante el Eintracht Frankfurt y la del Atlético de Madrid por 2-3 frente al PSV Eindhoven.

Tras comentar los partidos, el foco se ha desplazado hacia los próximos encuentros, especialmente el del Real Madrid contra el Manchester City. El ambiente previo al partido ha sido descrito como complicado para el equipo blanco, que se presenta “cuajado de bajas, jugando mal, con un vestuario encendido y enfrentado”, y con un entrenador cuya continuidad parece estar en duda.

Un vestuario encendido

Este caldo de cultivo ha provocado la intervención directa de Carlos Herrera, quien ha lanzado una pregunta a los colaboradores madridistas de la mesa, Alejandro Requeijo y Jorge Bustos: “¿Es justo que se le dé la razón a un imbécil como Vinicius, en lugar de a un entrenador serio como Xabi Alonso?”. La cuestión ha abierto un intenso debate sobre la gestión del club.

Jorge Bustos ha matizado la situación, reconociendo que Vinicius “es un jugador al que el Madrid le debe más de una Champions” y lo ha calificado como “determinante” y “absolutamente valioso”. Sin embargo, ha admitido que el futbolista “a veces tiene conductas que deben ser reformadas”.

No darle la razón al entrenador y dársela a estos niñatos me parece un error de libro" Carlos Herrera Comunicador

Finalmente, ha sido el propio Carlos Herrera quien ha cerrado el debate con una opinión contundente, criticando la aparente falta de respaldo al técnico. “No darle la razón al entrenador y dársela a estos niñatos, no solo Vinicios, alguno más, me parece un error de libro”, ha sentenciado el comunicador, antes de añadir con ironía: “pero yo no me meto en casa ajena, que bastante tengo con lo mío”.