'Escrito en el cielo', William A. Wellman (1954)

 Cuando un avión de pasajeros experimenta problemas con sus motores, sus pilotos, entre los que se encuentra Dan Roman, un veterano piloto con un trágico pasado, se tendrán que hacer cargo de la situación e intentar por todos los medios poder llegar a San Francisco.

