CLASSICS
'Ejecución inminente', Clint Eastwood (1999)
Redacción TRECE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Steve Everett es un periodista de investigación alcohólico y mujeriego. Su estilo de vida no sólo lo ha desprestigiado profesionalmente, sino que además ha arruinado su matrimonio. Encuentra una inesperada oportunidad de rehabilitación cuando le encargan una entrevista con un condenado a muerte en la víspera de su ejecución. A pesar de ello, decide investigar por su cuenta y ciertos indicios le hacen sospechar que el hombre que va a ser ejecutado es inocente. Sin embargo, dispone de muy poco tiempo para conseguir la información necesaria que haga posible el indulto e impida la ejecución de la sentencia.
Contenidos relacionados
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Centauros del desierto" de John Ford en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Motín a bordo" de Roger Donaldson en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "El tren" de John Frankenheimer en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Desayuno con diamantes" de Blake Edwards en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "Zulú" de Cy Endfield en 'Classics'
- Disfruta de nuevo del coloquio sobre "El golpe" de George Roy Hill en 'Classics'
Temas relacionados
"El lunes 3 de noviembre, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo y sigue siendo fiscal general"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Dabiz Muñoz desvela la receta de la merienda que siempre le llevaba su madre al colegio: un sándwich con estos tres ingredientes
El cuatro estrellas Michelin ha dejado de lado sus innovadoras propuestas gastronómicas para compartir cuál era la merienda de su infancia, una bocadillo que recuerda con mucho cariño.
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño