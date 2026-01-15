CLASSICS
'El diablo sobre ruedas', Steven Spielberg (1971)
00:00
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Cuando David intenta adelantar a un camión cisterna no se imagina que el conductor se lo tomará como una ofensa personal. A partir de ese momento, el diabólico camionero someterá a David a una persecución mortal...
