José Luis Garci, agradecido por la Antena de Oro 2022: "Todos los premios que reciba son colectivos"

El presentador de 'Classics' en TRECE, José Luis Garci ha sido premiado con la Antena de Oro 2022 en el apartado de televisión. El jurado de este prestigioso galardón, que otorga anualmente la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, reconoce a José Luis Garci por ‘Classics’, un programa de divulgación, diferente y de calidad, que permite a los espectadores volver a los orígenes del cine. El célebre director, productor, guionista, autor y crítico recibe este galardón a pocos meses de cumplirse los 40 años de su Premio Oscar por la película “Volver a empezar”.

En una entrevista para TRECE, Garci ha querido expresar cómo ha recibido esta noticia: "A estas alturas de mi vida, como comprenderás, estos premios no son individuales, sino colectivos. Es un programa al que vienen colaboradores estupendos que, además de que les gusta mucho el cine, saben transmitir su amor por el cine. Hay unos tipos detrás de la cámara fenomenales… después termina el programa y lo editan maravillosamente. Es un premio absolutamente colectivo. Y para mí, personalmente, es un ‘hat-trick’ porque tengo tres y le tengo mucho cariño".

¿Qué crees que ha valorado el jurado?: "Se pretende hacer un programa cultural, pero sin mayúsculas, divertido, donde no solo se habla de cine, sino que también de habla, de música y de pintura y de libros… un programa cultural, pero sin grandes pretensiones y creo que esto es lo que se ha podido ver". Para terminar, José Luis Garci insistía: "Es un premio colectivo. Somos muchos los que hablamos sobre la película y, una parte muy importante es la edición cuando se vuelven a recordar ciertos momentos de la película. No sé si es por un problema de edad, pero, a mi altura, todos los premios que pueda recibir son colectivos. Esto si me lo dan cuando tengo treinta años, soy tan idiota que creo que es por mí, pero ahora que ha pasado el tiempo sabes que no eres tú solo y que es mucha gente la que está haciendo las cosas".

Garci aterrizaba en 2021 en la cadena para presentar un espacio que hace volver a disfrutar de los clásicos del séptimo arte, comentados, analizados y desnudados por reconocidos expertos. Cada viernes en TRECE, a partir de las 22.00 horas, introduce una película y, tras su emisión, entabla un coloquio con sus invitados, una lección magistral de cine abierta a todos los públicos.