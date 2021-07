Mateo y Andrea desvelan en 'Abierto por vacaciones' las candidatas a ser la canción del verano 2021

Mateo y Andrea de CADENA 100 han estado en ‘Abierto por vacaciones’ de TRECE para repasar las canciones más populares que lo están petando este verano.

Mateo apunta a que “no hay aún una canción del verano decidida desde el principio como pasó con ‘Despacito’ o la ‘Macarena’ y hay varias candidatas a serlo, para eso hemos escogido tres, sin duda una de ellas es ‘Tú me has cambiado’ de Bombai que la hemos escuchado ya todos” dice Andrea. “Es la tercera de las que hemos cogido, tiene el elemento característico del silbidito de canción del verano que nos hace fácil de recordar, además las canciones de Bombai y sus grandes éxitos son en verano, además su look y su ukelele ayuda a ubicarle en verano” afirma Mateo. “La semana pasada estuvieron con nosotros, con ¡Buenos días, Javi y Mar!, y con los compañeros del día inaugurando el verano” apunta Andrea.

En el segundo lugar, tenemos a ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro, “esta canción creo que estamos todos de acuerdo, aunque haya gente que le desconozca, pero seguro que saben de qué canción se trata” dice Mateo que asegura que “es curioso el éxito de esta canción que ya tiene unas semanas, ha sido gracias a las redes sociales, a lo mejor no conoces al artista, pero todo el mundo sube a Instagram y a Facebook sus vídeos con esta canción, y eso ha hecho que a nivel mundial en pocos días haya batido todos los récords, además de traspasar públicos de jóvenes a padres o abuelas”. Andrea afirma que “Rauw compuso esta canción pensando en el verano, ya que es la época donde más aflora el amor”. Sin embargo, ya tenía canciones famosas, pero ahora va a ser un artista deseado para cualquier estrella internacional, como el caso de Jennifer López que ha contado con Rauw Alejandro”.

En el puesto número uno encontramos a ‘Chica Ideal’ de Sebastian Yatra, “es un artista cada vez más querido en España y sale más en la tele, de hecho, Bisbal reiniciando su gira contó con Sebastian Yatra en esa noche tan especial y el Wizink Center casi se cae, así que estamos ante una gran estrella internacional que tiene una gran carrera por delante, ya no solo canción del verano porque tiene un repertorio importante” dice Mateo y Andrea añade que “esta canción se hizo viral gracias a TikTok por un challenge”.