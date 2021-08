Descubre cómo un perro se puede convertir en un miembro más de la familia

Esther López Frago, adoptante de perros, ha estado en ‘Abierto por vacaciones’ de TRECE con motivo del Día Internacional del Animal sin Hogar. La realidad es que los datos apuntan a que en España se abandonan 138.000 perros al año y el 70% de los perros del mundo viven abandonados.

Esther que adoptó un perro hace 4 años ha venido a contar su experiencia. “Mi perro Buddy tiene 4 años pero hará 5 años en octubre, siempre me han gustado los perros pero no había tenido uno, cuando me independicé decidí tener perro. Fuimos a la protectora porque lo que tenía claro era adoptar, allí nos dijeron que llegó a la protectora junto a su madre y otro cachorro, sabemos que es mezcla de boxer y ya es un miembro de la familia totalmente, es como si fuera el hermano mayor de mi hijos. Cuando era cachorro y veía alguien extraño por la calle se quedaba parado por la calle sin entender lo que era con miedo pero desde que llegó mi hijo Lucas están súper pendientes y es muy cariñoso” asegura.

La recomendación de Esther es adoptar pero afirma que hay que pensarlo ya que dice: “Tiene sus cosas buenas y malas como todo pero, es un animal que va a pasar a formar parte de tu familia para siempre y eso tiene sus consecuencias, quizá cambie tus planes o forma de vida en algún modo pero merece la pena porque se les quiere mucho y te dan mucho amor, es verdad que los perros son el mejor amigo”.