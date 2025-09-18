Un increíble enigma resurge en el corazón de Roma

Según la tradición romana, la estatua de la Luperca representa a una loba que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Durante mucho tiempo se consideró que esta obra era de origen etrusco, fechada aproximadamente en el siglo V a. C.

Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la loba es en realidad una creación de la Edad Media —siglos XI o XII— y no de la época romana antigua. Esa datación más tardía desconecta a la estatua de los orígenes fundacionales míticos de Roma y plantea preguntas sobre cómo las leyendas se mezclan con el arte para forjar símbolos nacionales.

La escultura: forma, añadidos y símbolos

La estatua es de bronce y mide aproximadamente 75 centímetros de altura y 113 centímetros de anchura. Representa únicamente a la loba, sin los gemelos en su creación original. Las figuras de Rómulo y Remo fueron añadidas más tarde, en el año 1471, durante el Renacimiento, y se suelen atribuir al escultor Antonio Pollaiuolo.

Alamy Stock Photo



Además de su valor artístico, la Loba Capitolina ha sido un poderoso símbolo cultural y mitológico: representa la supervivencia de los fundadores, la protección divina, y la unión entre lo salvaje (la loba) y lo civilizado (Roma). También ha inspirado numerosos usos en la cultura popular, desde escudos deportivos hasta murales y logotipos, reafirmando su presencia constante en la identidad romana actual.

Implicaciones históricas y culturales del nuevo hallazgo

Este nuevo consenso sobre la datación tiene importantes consecuencias. Primero, cuestiona la autenticidad del mito materializado: la estatua no habría existido en los tiempos de los fundadores según la leyenda, sino siglos después. Esto plantea que los romanos medievales reinterpretaron o recrearon la figura para legitimar tradiciones ya antiguas.

Segundo, modifica cómo los historiadores entienden la continuidad cultural en Roma: la Loba servía no solo como pieza artística sino como instrumento de identidad, utilizado en diferentes momentos de la historia para reforzar valores y prestigios.

Finalmente, este descubrimiento invita al público a reflexionar sobre cómo los símbolos nacionales pueden tener orígenes diferentes de los que la tradición afirma, y cómo la historia —arqueológica, mitológica y artística— se entrelaza para formar las narrativas de una ciudad milenaria.

Alamy Stock Photo



La Loba Capitolina ya no es solamente un mito tallado en bronce: es un ejemplo vivo de cómo el arte y la historia pueden transformarse conforme avanzan los estudios, revelando nuevas capas de significado. Con su origen medieval confirmado, la estatua sigue siendo un emblema de Roma, pero ahora también un testimonio de la construcción simbólica de memoria, mito e identidad a lo largo de los siglos.

UN LUGAR EN LA TIERRA

Descubre tesoros del patrimonio Un lugar en la tierra, 2 de mayo de 2025: Archidiócesis de Santiago

Si quieres seguir conociendo objetos históricos que se encuentran en distintas ciudades de España, no dejes de ver Un Lugar en la Tierra, que nos ayuda a descubrir la riqueza histórica, artística y espiritual del patrimonio de la Iglesia. Acompañado por expertos en arte sacro, por historiadores y testimonios locales. No te lo pierdas en TRECE y trecetv.es.