José Luis Pérez escoge del álbum familiar la foto más especial con su madre

Este domingo se celebra el Día de la Madre, una fecha marcada en el calendario en la cual los hijos e hijas agradecen a sus progenitoras todo lo que han hecho por ellas durante los últimos años.

A diferencia de lo que ha ocurrido en anteriores años, en este año el día de la Madre adquiere un sentimiento más especial que nunca, y es que la pandemia ha provocado que muchas familias se hayan tenido que seguir distanciadas para evitar riesgos y no contagiarse en el seno de la familia.

Conscientes de la importancia de esta fecha, los principales comunicadores de TRECE han querido aprovechar la llegada de esta fecha para explicar cuáles son los principales aprendizajes y valores que sus madres, desde la infancia, les han ido transmitiendo en el día a día, así como alguna de las anécdotas o momentos esenciales que han vivido durante su vida.

José Luis Pérez escoge la foto más especial con su madre

En esta ocasión, el presentador de 'Trece al Día', José Luis Pérez, escoge del álbum familiar la foto más especial que tiene con su madre: "Mira mamá, he estado estos días repasando el álbum familiar que tenemos y me he dado cuenta de que en todas las fotos me estás cogiendo en brazos. Me estás abrazando y me estás aupando. La verdad que son esos recuerdos que uno no tiene, pero que evidencian lo mucho que me has querido. Entre todas las fotos he querido escoger una en la que estás guapísima. Es una foto del día de mi boda y es una foto que me recuerda el mensaje que me quisiste dar, que era lo importante que es formar una familia. Sabes que nunca, cuando hablamos todas las noches, te puedo responder a la pregunta que me haces todas las noches: ¿Cuándo nos vamos a poder ver? La verdad que tengo unas ganas enormes de darte un abrazo. Va a llegar pronto. De momento, un beso".