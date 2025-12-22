La luz de la Navidad brilla en TRECE con una programación pensada para acompañar

Esta Navidad, TRECE quiere acompañar a los espectadores en unos días muy especiales, llenos de emoción, encuentro y valores compartidos. La cadena ofrece una programación pensada para vivir estas fechas en familia, con el corazón puesto en lo esencial: la fe, la esperanza y el tiempo compartido.

La Navidad que une: fe y grandes celebraciones desde el Vaticano

La programación especial comienza el 24 de diciembre, Nochebuena, con 'Ecclesia Al Día Especial Nochebuena', a las 12.05 horas. El programa, presentado por Raquel Caldas, acercará la actualidad de la Iglesia en una jornada cargada de significado.

Ya por la noche, y justo después del mensaje de Su Majestad el Rey Felipe VI, TRECE emitirá a las 21.15 horas el Mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que compartirá su reflexión y felicitación navideña con todos los espectadores. A continuación, a las 21.25 horas, llegará 'León XIV. Año 1', presentado también por Raquel Caldas, un espacio que repasa con cercanía y profundidad el primer año de pontificado del Papa, recordando sus gestos, palabras y los momentos que han marcado este inicio.

La noche culminará con la Santa Misa de Nochebuena, retransmitida en directo desde el Vaticano a las 22.00 horas, uno de los momentos más esperados y emotivos de la Navidad.

El 25 de diciembre, día de Navidad, TRECE emitirá a las 10.00 horas la Santa Misa de la Natividad del Señor y la Bendición Urbi et Orbi, desde el Vaticano, permitiendo a los espectadores vivir este mensaje universal de paz y esperanza desde sus hogares.

La programación religiosa continuará el 1 de enero, a las 10.00 horas, con la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María Madre de Dios, y el 6 de enero, a las 9.30 horas, con la Santa Misa de Epifanía y el cierre de la Puerta Santa, ambas retransmitidas desde el Vaticano.

TRECE



Cine para compartir en familia y razones para mirar al futuro con esperanza

Además, TRECE despedirá el año de una forma muy especial. El 31 de diciembre, José Luis Pérez, junto a María Alonso, acompañará a los espectadores en 'TRECE razones para la esperanza', un programa para cerrar el año haciendo un recorrido por los momentos más destacados y positivos que merece la pena recordar, poniendo el foco en todo lo bueno vivido y en mirar al futuro con confianza.

Y, como no podía ser de otra manera, el cine vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de estas fiestas. TRECE se reafirma como la cadena ideal para pasar la Navidad en familia, con una cuidada selección de los mejores westerns, películas navideñas, grandes clásicos de la gran pantalla y cine para todos los públicos, con títulos tan emblemáticos como King Kong o Gremlins. Historias pensadas para que mayores y pequeños compartan juntos momentos de diversión, emoción y recuerdos.

Esta Navidad, vive en TRECE la luz de la Navidad: una programación hecha para acompañar, emocionar y reunir a las familias alrededor de lo que de verdad importa.