Este viernes, en TRECE, los jóvenes no acompañados son protagonistas de ‘Solidarios por un bien común’

Hoy viernes no te pierdas a las 21.15 h, un nuevo capítulo de ‘Solidarios por un bien común’, el programa presentado por Asell Sánchez-Vicente que trata de mostrar la labor más desconocida de la Iglesia. El nuevo programa, de la segunda temporada, titulado “Jóvenes no acompañados”, pone el foco en los conocidos como “menas”, un término que ha derivado en la deshumanización y la criminalización de un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad. De la mano de Cáritas vamos a conocer los retos y problemas a los que se enfrentan los jóvenes no acompañados.

Y a las 22h, TRECE completará la noche de este viernes con la proyección de “San Pedro”, una película que se centra en la figura del apóstol al que Cristo designó como fundador de su Iglesia, desempeñando un papel crucial en la difusión del cristianismo en Roma. Es muy fructífera su relación con Pablo, a pesar de las divergencias que había entre ambos. Los dos ejercen una gran influencia en la historia de Roma en el siglo I.

La programación de TRECE para la tarde del viernes

El mejor cine lo encuentras en TRECE. Desde las 14.45h, no te pierdas una sesión doble de emoción. Después de conocer la última hora informativa en ‘La Lupa’ y ‘La Lupa Noticias’, desde las 13.00h y con Ana Samboal y Raquel Caldas, los espectadores de la cadena podrán disfrutar de la película “Escapada de Sobibor”. Sobibor es un pequeño pero activo campo de concentración, donde la única esperanza de salvación es la huida. Existe un plan para sacar de ese infierno al mayor número de personas posible, pero hay que tener en cuenta que, de prosperar la fuga, los alemanes tienen como norma eliminar a tantos prisioneros como hombres consigan escapar.

La sesión doble continúa, a las 17.05h, con “Río Apache”. El sheriff Lane Dakota captura a Greiner, sospechoso de robo y asesinato, justo cuando éste es herido en una emboscada de los Apache. Lane y su prisionero pasan la noche con otros viajeros en una zona avanzada y remota del río Apache. Por la mañana, una banda de apaches desviada de la reserva y ostensiblemente pacífica, se encuentra con el fanático coronel Morsby, un hombre partidario de disparar primero y preguntar después.

Y a las 18.30h, llega el western “Dallas, ciudad fronteriza”. Acabada la guerra de Secesión, un oficial del ejército del sur, que está reclamado por la ley por haber formado parte de las bandas guerrilleras de Quantrill, llega a la ciudad de Dallas, en Texas, siguiendo la pista de los hermanos Marlow, los que, en su ausencia, asesinaron a su familia, y expoliaron sus propiedades en Georgia.

El mejor análisis de la actualidad lo podrán encontrar desde las 20.30, en ‘TRECE al día Noticias’ y a las 21.00h, en ‘TRECE al día’. Con José Luis Pérez y María Ruiz.