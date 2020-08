Este fin de semana en TRECE: el domingo por la noche, doble de Clint Eastwood

Este sábado, 15 de agosto, TRECE emite el mejor cine de acción y aventuras en el prime time con tres películas protagonizadas por Steve Austin. Comienza la tarde-noche con “Caza a muerte” (20:10H), de Keoni Waxman. Cuenta la historia de un ex agente federal que ahora trabaja como guarda forestal, que se ve obligado a guiar a unos ladrones hasta su botín para así salvar a su hija. Tras ella, dará comienzo en prime time “El daño” (22:00H), en la que el actor encarna a John, un ex presidiario que empieza a trabajar en una obra para reanudar su vida. Al enterarse de que una amiga necesita una suma alta de dinero, no duda en acudir a peleas ilegales para conseguirlo. Y para culminar la noche, TRECE emite “The stranger”, en la que Austin encarna a un hombre que tiene amnesia se ve perseguido por la mafia rusa y el FBI. A medida que va recuperando la memoria, empieza a buscar venganza.

La noche del domingo ofrece un doble protagonizado por Clint Eastwood. Empieza con el legendario western “Dos mulas y una mujer” (22:00H) dirigida por Don Siegel y con Shirley MacLaine y Manolo Fábregas en el reparto. En un México en pleno conflicto entre los hombres de Juárez y los ocupantes franceses, Hogan, al que da vida Eastwood, salva a Sara, una monja, de unos malhechores. A partir de ahí emprenden un viaje en el que salen a la luz sus diferencias. Concluye la noche con “La leyenda de la ciudad sin nombre” (23:45H), aventuras y suspense en la cinta dirigida por Joshua Logan y con Clint Eastwood, Lee Marvin y Jean Seberg como protagonistas. Un granjero y un buscador se asocian en plena fiebre del oro en California, ambos vivirán locas aventuras, algunas de ellas muy poco honorables.

¡VIVA EL CINE ESPAÑOL!

Con motivo de la Fiesta de la Paloma, Concha Velasco se pasa por TRECE con su inconfundible voz para ser la protagonista del ciclo ¡VIVA EL CINE ESPAÑOL! Este domingo, día 15 de agosto, la cadena emite dos comedias desternillantes de la década de los 60: “Festival en Benidorm” (14:45H) y “La verbena de la Paloma” (16:15H). En la primera, en medio del festival musical más conocido del levante español, los miembros del jurado se dan cuenta de que algunas canciones presentadas son iguales, pero hay una explicación extraña que lo puede explicar. Dirigida por Rafael J. Salvia, contó con un reparto de lujo. Además de Concha Velasco, tuvieron su papel en la película Carmen de Lirio, Ángel Picazo, Manolo Gómez Bur, Rosario Moreno, José Luis Heredia y José Luis Ayuso.

Sigue la tarde con sabor español con “La verbena de la Paloma”, comedia protagonizada por Concha Velasco y Vicente Parra bajo la dirección del cineasta José Luis Sáenz de Heredia, en la adaptación de la obra de Ricardo de la Vega. Susana y Casta, dos bellas dependientas en uno de los barrios más castizos de Madrid, aceptan las galanterías de Don Hilarión. Todo se complica cuando llega el día de la Verbena de la Paloma. El reparto contó con la presencia de Ángel Garasa, Mercedes Vecino y Miguel Ligero y Alfredo Landa.