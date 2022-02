Una necesidad en la España vaciada

En los entornos rurales, las opciones para desplazarse están más centradas en el vehículo particular y, también, en los ciclomotores

La profesora de Sociología Aplicada de la Universidad Europea de Madrid, Rebeca Cordero, establece diferencias entre los jóvenes que viven en las grandes ciudades y quienes habitan en entornos rurales o en urbanizaciones aisladas en los alrededores de las poblaciones. “Para ellos ?asegura?, tener un coche o una moto sí es una necesidad. En esos casos, son las propias familias las que, por seguridad, les animan a sacarse el carné de conducir”. Además, agrega, en las zonas rurales, “la entrada en la edad adulta se produce antes, entre otras cosas porque el ocio está vinculado al entorno y pasa de generación en generación (como paseos por la montaña, pesca, caza, etc.) y no al consumo (propio de la sociedad en la que vivimos), como ocurre en las ciudades”.

Desde CNAE, su presidente, Enrique Lorca, insiste en que los jóvenes siguen teniendo interés por el carné de conducir, independientemente de donde vivan. No obstante, subraya que “en las zonas rurales, el vehículo particular no tiene alternativa”.

En la “España vaciada”, tal y como señala, el responsable de Tráfico de Ourense, el coche “sigue siendo una herramienta necesaria para tener un mínimo de movilidad, ante la ausencia de medios de transporte alternativos, con pocos trenes y rutas de autobús”. Efectivamente, señala Pilar Fúnez, responsable de Tráfico de Valencia, “cuanto menos acceso hay al transporte público, más necesario se hace el vehículo particular y más independencia supone la posibilidad de disponer de uno”. También coincide con esta opinión la responsable de Tráfico de Bilbao, Esther Martí: “En el ámbito rural existe un interés mayor en obtener el permiso y lo hacen nada más cumplir los 18 años, porque sus necesidades de movilidad no son satisfechas por un transporte público limitado normalmente a los días laborales, dejando un gran vacío en los fines de semana y en las horas destinadas al ocio y al deporte”.

Así, Raúl Galán, jefe provincial de Tráfico de Burgos, subraya que “las opciones de movilidad alternativa en el ámbito rural son más reducidas, y eso se refleja en que la demanda del permiso en los centros de examen desplazados se mantiene”. Desde Sevilla, la responsable de Tráfico confirma que “en los entornos más rurales, las opciones para desplazarse están más centradas en el vehículo particular, por lo que sí observamos un mayor interés, y por ejemplo una mayor demanda relativa de permisos para ciclomotores”.

