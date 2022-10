Tráfico recuerda con una campaña divulgativa la obligatoriedad de la DEV para personas jurídicas

La campaña estará activa desde hoy y durante todo el mes de octubre en redes sociales y en la página web del Organismo.

Todas las personas jurídicas que sean titulares de algún permiso de circulación o bien sean arrendatarias a largo plazo de algún vehículo, tienen la obligación de darse de alta en la DEV.

A partir del próximo 1 de noviembre, estas empresas dejarán de recibir notificaciones en papel y solo se les notificará de forma electrónica a través de la DEV.

Las personas jurídicas vienen relacionándose de forma electrónica con la Dirección General de Tráfico de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y, en esta misma línea a partir del próximo 1 de noviembre también deberán disponer de una Dirección Electrónica Vial en base a lo establecido en el artículo 60 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Para ello, todas las personas jurídicas que sean titulares de algún permiso de circulación (titulares de vehículos en el Registro de Vehículos) o bien sean arrendatarias a largo plazo de algún vehículo, deberán disponer antes de esa fecha de una Dirección Electrónica Vial (DEV) y deberán facilitar un correo electrónico y/o un teléfono móvil para poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que puedan tener pendientes de leer. Para darse de alta en la DEV tan solo es necesario disponer de un certificado digital en vigor.

En caso de no hacerlo, la Dirección General de Tráfico asignará de oficio una Dirección Electrónica Vial a la empresa, la cual recibirá de forma electrónica las notificaciones de tráfico. Al hacerse la asignación de oficio, la DGT no podrá enviar los avisos de las notificaciones pendientes al correo electrónico o teléfono móvil ya que no dispondrá de esos datos, pero igualmente la notificación quedará disponible en el buzón de la DEV, al cual se deberá acceder de forma periódica para consultar si hay notificaciones pendientes.

Para informar de esta obligación que tienen sólo las personas jurídicas, la DGT lanza mañana una campaña divulgativa en redes sociales y en su página web que se mantendrá activa durante todo el mes de octubre y con la que se dará difusión a esta noticia con el fin de que todas las empresas queden debidamente informadas.

Se puede descargar el vídeo en el siguiente enlace.

¿QUÉ ES LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA VIAL?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Dirección Electrónica Vial (DEV) es un buzón electrónico en el que cualquier persona, física o jurídica, puede darse de alta para recibir las notificaciones de tráfico y los avisos e incidencias relacionados con las autorizaciones administrativas que la DGT deba hacerle llegar de manera telemática y con los mismos efectos jurídicos que la notificación en papel.

El alta es voluntaria para las Personas Físicas pero, como comentábamos antes, obligatoria para las Jurídicas que, a partir del próximo 1 de noviembre, dejarán de recibir notificaciones en papel y sólo se les notificará de forma electrónica a través de la DEV.

Para más información consulta nuestra sección de Tráfico o consulta la web de la DGT.

Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS ( iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando