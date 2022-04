Un Sello de Movilidad Segura

La DGT promoverá la implantación de sellos de Movilidad Segura en toda España

En 2019, hubo 77.496 accidentes laborales de tráfico ?12% del total de accidentes laborales, y cifra que aumenta si se atiende a la gravedad (son el 32% de los siniestros mortales)?, tanto por el uso de vehículos durante el trabajo (en misión), como por desplazamientos a centros de trabajo (in itinere). En cuanto a gravedad, hubo 232 accidentes laborales de tráfico mortales (98 en misión y 134 in itinere). Sin embargo, los accidentes in itinere no se encuentran bien recogidos en los planes de prevención de las empresas.

Por ello, la Estrategia de Seguridad Vial 2030 tendrá un área estratégica sobre seguridad

vial laboral, con promoción de planes de movilidad en las empresas e intercambio de buenas prácticas. De hecho, la DGT promoverá la implantación de sellos de Movilidad Segura en toda España, como se confirmó en la presentación en Oviedo del Sello de Movilidad Segura.

Asturias pionera

En 2016 el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias crearon el Sello Asturiano de Movilidad Segura en la Empresa, para fomentar e incentivar la gestión de la seguridad vial laboral e implantar Planes de Seguridad Vial en las empresas.

El modelo ya se ‘exportó’ a Cantabria a través del Sello Cántabro de Movilidad Segura y la idea es que sirva de referencia a las comunidades autónomas que quieran sumarse. Miryam Hernández, directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, se muestra encantada de colaborar “por la utilidad que tiene el sistema” y resalta la necesidad de coordinar todas las implantaciones. “Llevábamos años trabajando con el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando charlas, ‘safety days’... ?explica José Miguel Tolosa, jefe provincial de Tráfico de Cantabria?, pero echábamos de menos algo que lograra mayor implicación de las empresas y vimos que el camino era reproducir el Sello” y, en su primera edición ?acaban de iniciar la segunda? ya interesaron a 11 empresas: “Vieron en el sello un plus, un valor añadido”, termina.

