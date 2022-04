Lo que los limpiaparabrisas necesitan

Escobillas. Es aconsejable limpiarlas con un paño con agua, sin usar productos químicos para no dañar las láminas de goma. Debemos hacerlo de manera periódica para eliminar los restos de grasa y suciedad. También tenemos que comprobar que las escobillas no están torcidas y que se adaptan correctamente al parabrisas del coche (si no es así, hay que corregir esa posición de forma manual).