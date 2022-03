"Si no pasas de la ITV, pásala"

La campaña destaca tres aspectos fundamentales de las ITV: salvan vidas, cuidan del medioambiente y reducen los daños sociales y económicos.

AECA–ITV, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, ha lanzado una campaña de concienciación para destacar la importancia de la labor que realizan las estaciones de inspección técnica de vehículos.

Con el lema, “Si no pasas, pásala”, la campaña pretende hacer llegar un mensaje claro: la inspección técnica no es un mero trámite, sino una acción de "responsabilidad social que salva vidas": "Podemos pasar de muchas cosas, pero la ITV no es una de ellas”, ha asegurado Guillermo Magaz, director gerente de AECA ITV, durante la presentación de la campaña.

La iniciativa pretende concienciar a los conductores de la importancia de tener la inspección del vehículo en vigor, apoyándose en tres beneficios fundamentales que las ITV aportan a la sociedad: salvan vidas, cuidan el medio ambiente y evitan daños sociales y económicos.

"La ITV salva vidas. Evitan 539 víctimas mortales, cerca de 12.100 heridos de distinta consideración y 17.700 accidentes de tráfico", apunta Magaz. "Pero además permiten minimizar el impacto medioambiental de los medios de transporte. Acudiendo a una estación de ITV nos protegemos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos", añade.

Esta campaña abarcará todo el territorio nacional y tendrá presencia en radio, televisión, on line y en redes sociales.

Puedes ver más información en la web de la DGT.

Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS ( iPhone) y Android. La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil.