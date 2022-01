Los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.004 personas el pasado año

Respecto a 2019, se reduce el número de víctimas mortales un 9% y la movilidad un 8%, aunque el comportamiento de ambos factores a lo largo del año no ha sido homogéneo. Grande–Marlaska: “El balance de siniestralidad vial de 2021 nos indica que hemos mantenido la tendencia positiva de reducción de la siniestralidad que experimentamos en la última década, pero hay que añadir que la valoración no puede ser positiva porque 1.004 fallecidos en carretera el pasado año son demasiados”. En el segundo semestre de 2021, la movilidad ha estado por encima de los valores de 2019, a pesar de lo cual el número de personas fallecidas ha disminuido. El 38% de los fallecidos eran usuarios vulnerables (110 peatones, 31 ciclista, 241 motorista y 1 usuario de VMP). 140 personas que viajaban en turismo y furgoneta (26%) no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Hubo 42 días con cero fallecidos en carretera; en 2019 fueron 30.

En 2021 se produjeron 921 siniestros mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1.004 personas y otras 3.728 resultaron heridas graves. Estas cifras representan 97 fallecidos menos (– 9%) que en 2019 (año de referencia) y el segundo mejor año de la serie histórica, solo por detrás de 2020, año en el que fallecieron 870 personas pero que se trata de una estadística distorsionada por la pandemia.

Grande–Marlaska ha presentado el balance provisional de siniestralidad vial 2021 referido a los accidentes ocurridos en vías interurbanas con fallecidos en el momento del siniestro o en las 24 horas siguientes. El ministro ha estado acompañado por el director general de Tráfico, Pere Navarro; el jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, general José Ignacio Criado, y el fiscal de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

La cifra de 3.728 heridos graves como consecuencia de un siniestro vial también se ha reducido en 705 personas, un 16% menos a la registrada en 2019 (4.433).

Accidentes mortales y fallecidos a 24h en vías interurbanas. 2011–2021

MOVILIDAD, PARQUE Y CENSO DE CONDUCTORES

En lo que a movilidad se refiere, durante el pasado año se registraron 393,7 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, lo que supone un 8% menos que los realizados en 2019 (427,1 millones) y un 23% más respecto a 2020.

Este descenso en la movilidad se ha producido en vehículos ligeros (–10%) y principalmente en fines de semana con un (–15%). En cambio, el tráfico de vehículos pesados ha sido superior (+3%) al registrado en 2019.

El parque de vehículos se ha incrementado en un 2% respecto a 2019, llegando a los 33,2 millones de vehículos y el censo de conductores se mantiene igual que en 2019, con 27,3 millones de conductores.

Las cifras presentadas este viernes por el ministro Grande–Marlaska son provisionales y referidas solo a los accidentes mortales ocurridos en vías interurbanas y víctimas registradas hasta las 24 horas posteriores a producirse el accidente. Las cifras definitivas ya consolidadas, que incluirán las victimas a 30 días de accidentes ocurridos en vías urbanas e interurbanas, permitirán tener la radiografía completa de la siniestralidad vial en España.

