¿Los accidentes tienen perspectiva de género?

La serie histórica de los datos revela una evolución negativa de la siniestralidad entre las mujeres

Según un estudio realizado por la consultoría Murgibe para la DGT, se ha comprobado que existe una vinculación con la siniestralidad, actitudes y comportamientos al volante según el género. Se han analizado los datos comprendidos entre 2015 y 2019. En dicho Informe se recomienda orientar las campañas de sensibilización hacia los hombres y las mujeres de forma específica. Estas son las principales conclusiones.

Referencias internacionales

Son muchos los estudios internacionales realizados sobre la perspectiva de género en la movilidad. Algunos ejemplos:

OMS: La Organización Mundial de la Salud publicó en 2002 “Gender and Road Traffic”, e indicaba que existen diferencias entre hombres y mujeres conductoras, señalando que se asocia la masculinidad con un comportamiento de riesgo, desapego al dolor y a las lesiones, que pueden ser factores que lleven a acciones peligrosas por parte de los hombres; y se solicitaba el desarrollo de políticas que incluyeran estas perspectivas.

ARGENTINA: “Representaciones Sociales de la masculinidad y Agresividad en el Tránsito” (2011), en el que se abordan las actitudes y comportamientos al volante según el género y cómo se manifiesta el estereotipo de género en la seguridad vial. Aconseja programas de educación vial para menores y adolescentes que mitiguen ciertas representaciones sociales.

EE.UU.: “Gender Effects in Young Road Users on Road Safety Attitudes, Behavoirs and Risk Perception”(2016) concluye que tanto hombres como mujeres son capaces de detectar el riesgo, pero solo ellas se preocupan por este factor. Los hombres aceptan en mayor medida el no respetar las normas de tráfico y justifican el consumo de alcohol.

FRANCIA: “Bridging the Gender Gap in Vehicle Occupant Safety Assessments” (2021) señala que los organismos encargados de homogeneizar los elementos de seguridad emplean estándares masculinos (por ejemplo, los dummies), y pide adaptar esos elementos al cuerpo de mujeres y hombres, al igual que se realiza con menores.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para más información consulta la web de la DGT.

Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS ( iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando