Cuatro no aconsejables

Una de las sillitas analizadas, la Cybex Anoris T i–Size ha obtenido 5 estrellas ?la máxima puntuación? y es un SRI que incorpora su propio airbag, lo que reduce las cargas sobre el menor en caso de impacto frontal

El Informe Europeo 2022 sobre Sistemas de Retención Infantil (SRI) desaconseja la compra de cuatro sillitas infantiles al no obtener más que ‘una estrella’. Dos de ellas debido a su alto contenido en sustancias nocivas para la salud (Lionelo Antoon RWF y Walser Kids Cuatro modelos no aconsejables Experts Noemi); y otras dos (Urban Kanga Uptown TV107 y Kinderkraft Comfort Up), por no superar las pruebas de seguridad, debido especialmente a la falta de ajuste con firmeza al asiento del vehículo no protegiendo al niño en caso de impacto lateral.

En esta ocasión se han analizado 32 modelos de sillas, y según el RACE (la entidad española que participa en este Informe Europeo) “en general han arrojado unos resultados satisfactorios (28 sillitas), y una de ellas, la Cybex Anoris T i–Size, la máxima puntuación ?5 estrellas?”, este último, un SRI que equipa su propio airbag, lo que reduce las cargas en caso de impacto frontal". Y se subraya que “es un ejemplo de cómo los fabricantes promueven la investigación y la mejora continua de sus nuevos modelos”.

David Fernández, del Área de Movilidad y Seguridad Vial del RACE, recomienda “que cuando se vaya a comprar un SRI se tenga en cuenta la comodidad del menor y, sobre todo, que se informen previamente de las características del producto y su compatibilidad con el vehículo”. En la página web de este club automovilístico se pueden consultar los resultados de los ensayos realizados a los SRI, tanto de este año como de anteriores. Y explica que los resultados de 2021 se pueden comparar directamente con las calificaciones actuales: “Todos los SRI que han obtenido calificaciones de ‘4 y 3 estrellas’ desde 2015 continúan siendo recomendables”.

CONSEJOS PARA PADRES

COMPATIBILIDAD. Compruebe que la sillita elegida puede instalarse en su vehículo:

? Pata de apoyo. En algunos coches no se puede ajustar en el espacio que existe o se apoya en una zona inestable del suelo (por ejemplo, un compartimento de almacenamiento).

? i–Size. Los SRI homologados con esta norma solo pueden instalarse en los asientos de especialmente diseñados para ello. Compruebe la lista de los coches compatibles.

? Isofix. Con este sistema solo pueden colocarse en los vehículos equipados con este tipo de anclaje.

CINTAS. Confirme estos puntos de los cinturones de seguridad de su coche:

? Tensión. Los cinturones deben colocarse lo más tensos posible sin retorcerlos.

? Longitud. Asegúrese que la cinta del cinturón de seguridad es lo suficientemente larga para retener con seguridad el SRI.

? Retracción. En los elevadores con respaldo, el cinturón puede atascarse y no retraerse cuando el niño se inclina hacia delante. Busque un SRI que se adecue a la geometría del asiento y del cinturón de seguridad de su coche.

? Estabilidad. Especialmente en los coches más antiguos, los cinturones largos pueden impedir colocar la silla de forma estable.

PESO. Si el SRI va a cambiar frecuentemente de vehículo (al de los abuelos, los primos, los amigos…) mejor que sea ligero. Los que abarcan un mayor período de vida útil son los más pesados. Por ejemplo, los que sirven entre 1 y 12 años, pesan mucho más que los indicados entre 4 y 12 años.

Los resultados más significativos

La mejor

CYBEX Anoris Ti–Size Sillita infantil apta para niños a partir de los 15 meses. Equipa su propio airbag, que reduce de forma significativa las cargas medidas en caso de impacto frontal y, por lo tanto, reduce el riesgo de lesión en el niño. Riesgo muy bajo en colisión frontal y lateral. Solo puede ser instalada en asientos con distintivo i–Size y en los vehículos que así lo especifique el fabricante. Es muy pesada. No debería ser utilizada más de 10 años. Fácil de instalar. No aconsejables KINDERKRAFT Comfort UP Sillita con arnés que sirve para un largo período de tiempo, debe quitarse el respaldo para los niños a partir de los 25 kilos, en cuyo caso no ofrece ninguna protección si se produce impacto lateral. Riesgo medio en colisión frontal. SRI ligero complicado de instalar. La silla es más estable si se retira el reposacabezas del vehículo. LIONELLO Antoon RWF Mala calificación por su alto contenido de sustancias nocivas. Instalada en sentido contrario a la marcha (hasta los 4 años) ofrece una buena protección en colisión lateral. Solo para vehículos con anclajes Isofix. No debe instalarse en el sentido de la marcha hasta que el niño tenga, como poco, 15 meses. Fácil acceso porque puede girarse hacia un lado. No debe usarse para transportar al bebé hasta el coche. URBAN Kanga Uptown TV107 Alto contenido de sustancias nocivas. Es una silla plegable indicada para viajeros o usuarios de vehículos de alquiler. Ligera y requiere poco espacio para almacenarla. Riesgo medio en colisión frontal y alto en lateral. Instalación complicada. No es fácil de abrochar. Mucho espacio para el niño. WALSER Kids Experts Noemi Alto contenido de sustancias nocivas. Asiento elevador con respaldo plegable de fácil manejo, ligera y necesita poco espacio para almacenarse. Indicada para viajeros y usuarios de coches de alquiler. Riesgo medio en colisión frontal. Homologada como i–Size, debe elegirse en función de la altura del niño. El fabricante indica que no debe utilizarse más de 8 años.

Para más información consulta la web de la DGT.

