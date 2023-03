Un alivio tras el “shock”

María Jesús Aranda: “Te hacen sentir un persona especial”

“El 21 de septiembre de 2021, cuando fui a buscar a una de mis nietas al colegio, que en ese momento estaba en período de adaptación escolar, un coche me atropelló en un paso de cebra. Había buena visibilidad, pero el sol deslumbró al conductor y no me vio. Me lanzó por los aires y me llevaron al hospital de mi pueblo, Talavera de la Reina. Tenía un traumatismo en la cabeza, se me rompieron el esternón y dos vértebras dorsales y las rodillas estaban destrozadas. Me dieron el alta en 24 horas. Me vi en casa inmovilizada y desesperada porque mis rodillas no me sujetaban. La vida se me truncó en un momento. Hasta que me hablaron de las unidades de tráfico. Y enseguida me mandaron una ambulancia y me operaron las rodillas. El trato fue estupendo y me solucionaron todos los trámites. La rehabilitación la hice en la clínica de San Vicente de Madrid y todo fue muy bien, aunque tuve una sepsis y me tuvieron que volver a operar. No tengo más que palabras de agradecimiento. Si no me hubieran informado de la existencia de estas unidades, no sé cómo hubiera sobrevivido. En la clínica me trasladaban con grúa y en silla de ruedas. Tengo 58 años y han hecho una obra de arte con mis rodillas. Todavía no me han dado el alta definitiva, pero ya veo la luz y siguen pendientes de mí. Te hacen sentir una persona especial y eso te hace subirte arriba”.