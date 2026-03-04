"Con el seguro del coche hay que tener presente que, a partir del segundo año de vida, las reglas cambian, es decir, el valor venal sustituye al valor nuevo"

En el programa 'Poniendo las Calles', presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García, 'Motorman', ha resuelto una de las dudas más comunes entre los conductores. La consulta, enviada por Rafa, un oyente desde Córdoba, planteaba el dilema de cuándo es conveniente tener el coche asegurado a todo riesgo o a terceros según su antigüedad. Esta cuestión es fundamental, ya que no siempre las aseguradoras responden igual y la elección correcta puede suponer un ahorro considerable.

El valor venal, el factor que lo cambia todo

La respuesta de 'Motorman' es clara y se centra en un concepto clave: la depreciación. Según el experto, "con el seguro del coche hay que tener presente que, a partir del segundo año de vida, las reglas cambian, es decir, el valor venal sustituye al valor de nuevo". Esto significa que la indemnización que se recibe en caso de siniestro "cae, y mucho".

Alamy Stock Photo Conductores de automóviles completando formularios de reclamación de seguros del coche

Esta depreciación del vehículo es un "factor primordial al elegir la póliza a pagar". García recuerda que, de media, un coche pierde un 10% de su valor nada más salir del concesionario y hasta un 60% a los cinco años. Este desplome del valor es lo que debe guiar la decisión del conductor.

Qué seguro elegir según la antigüedad del coche

Con estos datos sobre la mesa, Alfonso García ofrece unas pautas claras. Para automóviles de 0 a 5 años, considera que el seguro a todo riesgo "se hace imprescindible". El coste de un seguro a todo riesgo puede variar mucho, especialmente si el conductor tiene menos de 26 años o es novel.

En el caso de un coche con una antigüedad de entre 6 y 10 años, las opciones se amplían. 'Motorman' recomienda "optar por un todo riesgo con franquicia o bien un terceros ampliado". Finalmente, para un vehículo con más de 10 años, la opción más lógica es una "póliza a terceros, pero, por supuesto, con protección del conductor ante posibles accidentes".

Alamy Stock Photo Un coche de juguete frente a un hombre calculando el coste del seguro del coche

La regla de oro: ¿cuándo deja de ser rentable?

Para terminar, el experto comparte una "regla de oro" para saber si estamos pagando de más. 'Motorman' advierte que "si la prima anual del seguro a todo riesgo supera el 30% del valor venal del coche, el seguro deja de ser rentable". Es un cálculo sencillo que todos los conductores pueden hacer para evitar pagar un extra innecesario en su póliza.