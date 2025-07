Las aseguradoras avisan a los conductores españoles: si tu coche tiene este extra, pagas más por la póliza de seguro

Los sistemas de asistencia a la conducción, conocidos como ADAS, están revolucionando el mercado del automóvil en España. Tecnologías como el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril o el detector de fatiga prometen reducir la siniestralidad en carretera. Y lo están consiguiendo. Sin embargo, esa revolución tiene una cara menos amable para el bolsillo del conductor: las aseguradoras están encareciendo las pólizas de los vehículos más seguros.

Carlos Moreno 'El Pulpo' lo planteó con asombro en su programa Poniendo las Calles: “Está claro también que los sistemas de seguridad y de ayudas a la conducción de los coches actuales previenen —lo hemos dicho aquí muchas veces— y también reducen la gravedad de los accidentes, pero también te sube el precio del seguro hasta un 60 %”. Y preguntaba, con lógica inquietud: “Si tenemos más seguridad y pueden pasarnos menos cosas en un accidente, de repente vienen las aseguradoras y ¡bumba!”.

Alfonso García, más conocido como Motorman, lo dejó claro: “La seguridad, como decía, tiene un precio. En los últimos cinco años el coste de los accidentes se ha disparado un 60 %. De ahí el aumento de las tarifas, de las pólizas de seguro”. Y es que aunque se reduzca la frecuencia de los siniestros, la complejidad tecnológica de los vehículos modernos hace que cualquier reparación cueste mucho más. Según un informe citado por Automotive News, la electrónica integrada en los coches actuales ha encarecido tanto su fabricación como su mantenimiento, lo que se traslada directamente al precio del seguro.

Más caro de arreglar, más caro de asegurar

Una simple reparación de un paragolpes ya no es lo que era. Donde antes bastaba con una pieza de plástico, ahora se integran sensores de aparcamiento, radares de proximidad o cámaras de visión trasera. Eso implica que, ante un pequeño golpe, los costes de reparación se disparan, y con ellos la factura del seguro. “Los coches actuales cuentan con más tecnología, más electrónica, son más complejos y, por tanto, más caros. También saldrá más caro arreglarlos y mantenerlos”, subrayó Motorman.

Además, el problema se agrava porque buena parte de esos sistemas no se utilizan adecuadamente. “Muchas de las ADAS no se utilizan, o bien por desconocimiento del conductor o porque el conductor no quiere modificar sus hábitos de conducción”, alertó el experto. En otras palabras, pagamos más por una seguridad que muchas veces no aprovechamos.

A esto se suma otro dato preocupante: en España, el precio medio de un coche nuevo ha subido un 40 % en los últimos diez años, y el gasto anual en su mantenimiento, incluyendo el seguro, supera ya los 3.500 euros por vehículo, según diversos informes del sector como el de Kelisto o el último barómetro de Facua.

La seguridad al volante tiene un precio

Por eso, aunque las marcas sigan presumiendo de equipar los modelos más recientes con lo último en asistencia al conductor, las aseguradoras tienen la última palabra. Y lo hacen con cálculos fríos: si un coche es más caro de reparar, el riesgo económico es mayor, por muy seguro que sea. El resultado: más seguridad, sí, pero también más dinero.

En resumen, en un contexto de inflación persistente y precios al alza en el sector del automóvil, la realidad es que tener un coche más moderno y tecnológicamente avanzado no siempre equivale a pagar menos seguro. Como sentencia Alfonso García: “La seguridad tiene un precio. Y lo estamos pagando todos”.