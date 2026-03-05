"Entre las ciudades con más atascos del mundo, Madrid, con 50 horas perdidas por conductor al año, figura en el puesto 59, en cambio, Barcelona baja al 123 con 41 horas"

Los niveles de circulación y atascos han vuelto a las cifras de prepandemia. Esta es una de las principales conclusiones que se han extraído en el programa Poniendo las Calles de la Cadena COPE, dirigido por Carlos Moreno 'El Pulpo'. En su sección dedicada al motor, el experto Alfonso García 'Motorman' ha desgranado los datos de un informe que analiza las ciudades con más tráfico del mundo y cuál es la situación concreta en España, donde hay alguna ciudad que supera a Madrid.

Las ciudades con más tráfico del mundo

Según ha explicado 'Motorman', basándose en el informe de análisis de tráfico de 2025 de Infits, hay urbes donde los niveles de congestión "han crecido más del 12 por 100". A nivel mundial, el experto señala que, "por segundo año consecutivo, la ciudad de Estambul es donde más horas se pierden al año con retenciones y atascos, con 118 horas por conductor".

A la ciudad turca le siguen en el ranking Chicago, con 112 horas perdidas por conductor, y Ciudad de México y Nueva York, ambas con 108 horas perdidas. En el continente europeo, la peor parte se la lleva Londres, donde los conductores desperdician más de 90 horas anuales metidos en un atasco.

El informe también arroja datos sobre el impacto económico que estas retenciones suponen. Solo en Estados Unidos, el coste de la congestión ascendió a 72.000 millones de euros, lo que se traduce en un coste medio de 758 euros por conductor en concepto de pérdidas de productividad y combustible desperdiciado. Estos datos reflejan cómo la frustración de los atascos tiene un impacto directo en el bolsillo.

La situación en España

Respecto a las ciudades españolas, Alfonso García ha aclarado que, según este informe de "Ingridge", "ninguna está entre las 50 ciudades con más atascos del mundo". Sin embargo, Madrid se posiciona en el puesto 59 a nivel mundial, acumulando un total de 50 horas perdidas por conductor al año. Pese a no estar en el top 50, la capital sigue siendo un punto conflictivo en materia de circulación, donde ya se prueban nuevos semáforos con IA para intentar aliviar la congestión.

Por su parte, Barcelona presenta una evolución curiosa y positiva. La Ciudad Condal "reduce sus cifras curiosamente y baja al puesto 123", con un total de 41 horas perdidas anuales por conductor. Este descenso la aleja significativamente de las primeras posiciones del ranking de congestión mundial.