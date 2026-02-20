Santos Jacinta y Francisco

La sencillez y la humildad no tiene edad. Y cuando se tienen, la madurez espiritual y humana está asegurada. Hoy celebramos a Francisco y Jacinta Martos. Dos años se llevaban ambos hermanos nacidos en Ajustrell, en Fátima.

Francisco nació en 1908 y Jacinta en 1910. No fueron a la escuela porque la casa era muy pobre y hacía falta echar una mano a las tareas ganaderas. Dedicados a pastorear los rebaños de su familia, trabaron amistad con su prima Lucía.

Esto no fue una casualidad, sino que la Providencia les iba preparando los caminos. Francisco era muy servicial con los demás. Jacinta se enternecía al oír hablar de Cristo en la Cruz, hasta derramar lágrimas. En 1916 vieron al Ángel de la Paz de Portugal. De sus manos recibieron la Primera Comunión.

Al año siguiente tuvieron las Apariciones de la Virgen en Fátima. Ella les pidió orar por el mundo que se había apartado de los Caminos de la Salvación. Tras aceptar ofrecer su vida por la conversión de los pecadores, mueren prematuramente en los años 1919 y 1920. En el año 1935 son llevados a la Basílica de Fátima.

Al abrir sus sepulcros vieron que Jacinta estaba incorrupta. Jacinta y Francisco son beatificados por San Juan Pablo II en el año 2000. Posteriormente les canoniza el Papa Francisco en 2017, cuando se cumple justamente el Centenario de las Apariciones de la Virgen.