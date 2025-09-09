La Santa de hoy estuvo muy unida a un ambiente de sencillez y dar gracias a Dios por cuanto tenía en cada momento. Es Santa María de la Cabeza, esposa del Patrón de Madrid. Seguramente su nombre es María Toribia. Su origen nos lleva hasta el año 1100. Concretamente al municipio de Torrelaguna, en la Provincia de Madrid.

De origen mozárabe, se casa con San Isidro Labrador. Esposa de familia sencilla y ejemplar también es modélica como madre de su hijo y también Santo Illán. Entre sus cualidades estaba la oración, el trabajo y al ayuda a los más necesitados. Prueba de esa oración es que cuando el hijo se iba a ahogar rezó con el esposo y recobró al pequeño sano y salvo.

Tenía mucha devoción y cuidaba una Ermita de la Virgen por la zona. Estaba situada relativamente cerca de su casa, al otro lado de un arroyo. Esto dio pie a calumnias y críticas de gente malintencionada que le acusaban ante su esposo de que ella con el pretexto de ir a rezar a la Reina de los Cielos.

El esposo confiaba en María. Sin embargo, para tapar bocas un día la siguió con esos calumniadores. La idea era convencerse y tapar bocas. Todo dio sus frutos y la verdad triunfó. Y es que cuando la siguieron de lejos vieron cómo extendía el pañuelo para cruzar.

Éste le llevaba como un barco y no se hundía. Una vez en la otra orilla rezaba. La realidad se impuso a la calumnia y tapó las bocas desmesuradas. Santa María Toribia muere en Caraquiz en el año 1180. Como su cráneo fue puesto en un relicario le llamaron Santa María de la Cabeza.