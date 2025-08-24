Tras sufrir un fuerte derrame cerebral con solo 22 años, Juan fue testigo de un milagro que lo cambió todo

Juan Matute Guimón ha crecido entre caballos, es jinete de doma clásica. Toda su vida se ha preparado y ha entrenado para la competición más exigente pero hace cinco años, concretamente el 5 de mayo de 2020, todo cambió. En mitad de una intensa jornada de entrenamiento empezó a marearse, bajó del caballo rápidamente, se desplomó y perdió el conocimiento.

En el hospital, pasó 22 días en coma tras una primera cirugía; Juan había sufrido un derrame cerebral y tenía 22 años, el diagnóstico era desolador, los profesionales pensaron que no saldría adelante sin embargo, fue entonces cuando sucedió el milagro. Hasta ese entonces, Juan nos cuenta en 'Ecclesia' que se encontraba en su mejor momento; con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio que se iban a celebrar ese mismo verano.

ECCLESIA Juan Matute, jinete de doma clásica, visita el plató de 'Ecclesia' para contar su testimonio

Los médicos dijeron a sus padres que no había nada que hacer con un derrame tan fuerte en un chico tan joven. Pero los planes que Dios tiene preparado para nosotros siempre son diferentes, siempre son más grandes. El doctor Claudio Rodríguez, cirujano en el hospital Fundación Jiménez Díaz, apostó por la vida de Juan cuando nadie lo hacía y lo operó poniendo fin al derrame cerebral.

El capellán de ese mismo hospital acercó al Santísimo en la custodia mientras Juan seguía hospitalizado y ese momento se produjo su conversión. Había sido practicante hasta entonces pero a partir de ese momento, la fe se convirtió en el pilar en el que apoyar todos sus miedos, todas sus angustias, todos sus anhelos.

Recuerda con todo lujo de detalles, algo que también nos ha contado, cómo fue el momento en el que se reencontró con sus caballos y el agradecimiento que sintió desde el fondo de su corazón. La equitación y el deporte es algo que a Juan le viene de familia; sus padres le han inculcado desde pequeño valores como el sacrificio, el esfuerzo y la constancia y es ahora, cuando Juan entra en la vida adulta, el momento en el que más los pone en práctica.

Ahora echa la vista atrás y lo que ocurrió en la vida de este joven jinete, él mismo, lo considera verdaderamente como un milagro del cielo y le parece casi un sueño que hoy en día tenga planes como es el de unirse en matrimonio con su prometida Paloma, el campeonato de España, o los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en los Ángeles en 2028.