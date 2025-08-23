Shejiná, la asociación murciana que transforma la vida de cientos de jóvenes de toda España: "Lo más duro ha sido la obediencia"

David Vidal conoce bien cómo se trabaja en el proyecto Shejiná; junto a él y al sacerdote Pedro Najas hemos tenido oportunidad de conocer todos los detalles de esta asociación que busca "ayudarte en lo más profundo y sacarte del infierno", en palabras del propio David.

La casa de acogida ya ha cambiado la vida a más de 200 jóvene : "Shejiná quiere decir 'presencia del Señor'; el pueblo de Israel pasó por el desierto y el Señor hacía su presencia para la llegada a la tierra prometida. En este contexto es salir de las adicciones, de las preocupaciones y conocer un mundo nuevo".

ECCLESIA David y Pedro presentan en 'Ecclesia' la asociación Shejiná

david entró en una espiral de malos hábitos que le llevaron hasta el límite

A una edad temprana, a los 11 años, David comenzó a probar diferentes drogas. Poco a poco, su adicción fue creciendo y a los 16 años abandonó la vivienda familiar. Fue un amigo el que lo acogió en su casa y junto a su novia, se convirtió en padre de un hijo. Envuelto en una espiral de malos hábitos, fue su propia madre la que contactó con él y le habló sobre Shejiná. Fue en ese momento cuando conoció a Pedro y este le prometió que le iban a ayudar a través de la asociación.

El padre Pedro nos ha contado en qué consiste el proyecto que tiene sede en la ciudad murciana: "Es un regalo de la Virgen de Fátima, viene de una experiencia en el Seminario de Murcia. En esos años viajé a Ecuador y allí conocí una realidad de adicciones y de pobreza. Fue entonces cuando a mi regreso, junto al corazón misionero, decidí ponernos manos a la obra y ayudar a muchos jóvenes que nos pedían mucha ayuda. El mensaje era que Jesucristo era el que les ayudaría. Entonces comencé a escuchar historias que me pedían 'salir del infierno", nos contaba Pedro.

un equipo humano trabaja junto a los chicos para cambiar su realidad

"Poco a poco, comenzaron a llegar chicos no solamente de Murcia si no del resto de España. Ese un punto de inflexión porque comencé a preguntarme para qué me quería realmente el Señor, fue una especie de "vocación dentro de la vocación". El 13 de mayo fue cuando obtuvimos una casa para poder hospedar a todos los jóvenes y ellos mismos empezaron a empaparse el amor de Dios" continuaba Pedro.

En la casa, también participan voluntarios, psicólogos, psiquiatras y un equipo humano entero que se dedica a trabajar junto a los chicos para que puedan ser protagonistas de una realidad diferente, mejor a la que ahora están experimentando, algo que a David también le ha costado: "Lo más duro ha sido la obediencia, nunca había obedecido a nadie. Eso fue muy difícil. Lo bueno es que siempre tuvo a alguien al lado, siempre tuve alguien en quien apoyarme, alguien con quien compartir el sufrimiento"

"Quien te quiere, te corrige y eso es lo que ha hecho Dios conmigo" David Vidal, miembro de la asociación Shejiná en Murcia

Además, la esfera espiritual en la vida de David también se ha transformado: "Quien te quiere te corrige y eso es lo que ha hecho Dios conmigo. Me ha cambiado la manera de ver las cosas. Me ha puesto en mi realidad, me ha acompañado desde que comencé este proceso" afirmaba David al explicar su experiencia.

Pedro, para finalizar, ha puesto los puntos claves sobre los que más ayuda necesitan los jóvenes en la casa: "ser escuchados, no ser juzgados, la misericordia es lo más importante. Los chicos que llegan no son diferentes al resto, son valientes, vienen se forma voluntaria a enfrentarse con su cruz" finalizaba Pedro.