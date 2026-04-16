Uniendo el Misterio Pascual -Cruz y Gloria del Resucitado- llegamos a esta jornada, en la que hoy celebramos La Santa Faz. Esta festividad nos lleva a la Sexta Estación del Vía Crucis. donde la Verónica enjuga el Rostro de Jesús cuando camina hacia el Calvario.

Eso quedó impreso en el lienzo. Cuenta la tradición que el sacerdote alicantino Pedro Mena viajó a Roma donde le obsequiaron con un lienzo de la Santa Faz. El detalle se lo dio un Cardenal agradecido por la acogida y atención que le había dado cuando estuvo varios días en tierras alicantinas. Esta reliquia sanó a Venecia de una terrible peste.

El clérigo lo guardó en el fondo del arcón. Curiosamente cuando lo abría siempre aparecía el primero. Por entonces Alicante vivió una sequía muy severa. Estaban asustado por las cosechas y el modo de vida que les afectaría.

Es cuando organizan una Rogativa. Al pasar el Sagrado Lienzo por la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, le salió una Lágrima y llovió. Debido a este hecho milagroso decidieron construir allí un Monasterio para entronizarla, que le pusieron bajo la custodia de los Jerónimos.

Posteriormente fue un Convento perteneciente a las Clarisas de Gandía. La devoción privada, se manifestó en las Letanías de la Santa Faz, compuestas en el siglo XVII. Así se ha convertido en Símbolo de Fe, Paz y esperanza para todo el pueblo alicantino.