Nos adentramos en la vida de un Santo que no pudo imaginarse hasta dónde iba alegar la Providencia con él para perfeccionarse en su camino de Santidad. Se trata de San Antolín. Su nacimiento y su vida se sitúan entre los siglos III y IV. Procedente de Francia, nace en la zona de Occitania, concretamente en Pamiers.

El hogar tiene la impronta de la nobleza, porque su padre era seguramente un funcionario romano. Él, en su juventud, oye hablar de Dios y se acerca a la Fe. Todo está relacionado con las comunidades cristianas del sur de Francia a las que conoce. Su compromiso fue extender el Evangelio. Dos escenarios tendrían: Toulouse y Pamiers, su propia cuna de nacimiento.

Se cree que fue el primer obispo de esta ciudad. Por entonces Diocleciano sigue con la persecución contra los cristianos. Las redadas siguen sucediéndose. Un día es capturado entre los creyentes. Es el momento de invitarle por una falsa compasión a abandonar la Fe. El Santo se niega. La consecuencia es su condena a muerte.

Termina decapitado. Después, el rey Recesvinto aquejado de enfermedad incurable recibe de Dios el encargo de trasladar las reliquias a Palencia. De aquí surge la cripta con el Santo que forma parte de la Catedral. Y aquí sucede uno de los milagros más conocidos. Fue el rey Don Sancho quien encontró las reliquias.

Durante una cacería persiguió a un jabalí hasta una cueva. Allí le encontró y cuando le iba a disparar una flecha se le paralizó la mano, entendiendo que pisaba lugar sagrado. Por ello prometió edificar un templo allí si se curaba, petición que se cumplió. San Antolín es Patrono de Palencia.