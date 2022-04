El rapero cristiano Fresh Sánchez presenta su nuevo trabajo en solitario: 'Desafío'

Sergio Sánchez Rayo, conocido como Fresh Sánchez, nació en 1985, está casado y tiene 4 hijos. Es maestro de educación especial, y miembro junto a su mujer de la Comunidad de Emmanuel en la cual vivo y comparto su fe. La música es una de sus pasiones. Comenzó a escribir y grabar rap en 2010, pero no fue hasta el 2011 cuando publicó su primera maqueta, titulada "Dios Marca la diferencia".

En 2012 publicó su mi primer disco titulado "FRESH". Al año siguiente, en 2013, publicó junto a Dawidhs (grupo del que era componente), su primer disco como grupo, titulado "Fijos Los Ojos", y ese mismo año, publicó su segundo disco en solitario "DESDE DENTRO", en el que colaboraron artistas del panorama nacional e internacional (España, EEUU, Italia y Colombia).

En 2014 vió la luz su tercer disco "LISTEN", en el que todas las instrumentales fueron producidas en exclusiva para este trabajo y en ese mismo año junto a StelioN, publicó "Alive Again", disco que fue producido en su totalidad por StelioN.

En 2015 surgió NFTW (Not From This World) grupo al que pertenece junto a StelioN, Súe y JeriAndCo. En junio de 2016 publicamos su primer disco como formación "LUZ", y en 2018 editaron su segundo disco titulado "Not From This World".

Ahora en solitario nos regala “DESAFÍO”, un disco de 15 canciones que va ma?s alla? de las canciones, es un grito al alma de cada persona que lo escucha, son letras que van directamente al corazón que quieren interpelar al oyente, quieren abrirle los ojos a otra forma de pensar, de ver la vida, de amar.

En este mundo en el que estamos tan acostumbrados a las prisas y al ritmo vertiginoso, que impide que nos paremos a estar en silencio, a pensar, a preguntarnos: ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Hacia dónde voy?... se hace necesario parar y respirar, para darte cuenta que no estás solo, que no estás sola, que hay ALGUIEN que está contigo siempre, y quiere estar contigo acompañando cada paso que das, cada decisión que tomas... si tú le dejas.

En esta aventura le acompan?an mu?sicos y profesionales, amigos a quienes admira como artistas y, sobre todo, como personas: NFTW, Aisha, Mbassa, Corada (Dom Pro), Río Squad, Jay Ramírez, Ítala y Juanjo, Pilar Moxó, Carlos Valdepeñas y Militante Bierd.

