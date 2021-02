Álvaro Fraile, un artista total, estrena nueva web con toda su oferta creativa

Álvaro Fraile, artista polifacético que compagina la producción audiovisual, el diseño gráfico y la ilustración en su estudio La Oveja Perdida, con actuaciones en directo como cantante y compositor y la dirección de un coro infantil y varios grupos de teatro. Ha publicado 4 discos en solitario y varios libros ilustrados, además de diversos proyectos artísticos de diferente índole.

Estamos de suerte, porque la riqueza de su obra está al alcance con un solo Clic en su currada nueva web www.alvarofraile.com Hasta ahora era una web dedicada a su faceta de músico, pero su nuevo espacio abre ventanas a toda la versatilidad creativa de Álvaro, un artista total y multidisciplinar.

DE NIÑO YA APUNTABA MANERAS

Álvaro vino al mundo un 7 de mayo de 1980, en Madrid. Y desde muy pequeño le interesaron las artes más que ninguna otra cosa. Dibujaba en cada rincón de sus libros de texto, y a los 10 años aprendió a tocar la guitarra. A los 16 empezó a subirse a los escenarios cantando sus propias canciones o interpretando obras de teatro en el grupo del Instituto.

Actualmente compagina producción musical, audiovisual, diseño gráfico e ilustración con actuaciones en directo. También dirige un coro infantil y varios grupos de teatro. Presume de poder dedicarse a todo aquello que le gustaba hacer cuando era un niño. En el vídeo que ahora os comparto un botón de muestra de Álvaro al frente de uno de sus coros cantando “Ven y Veras”.

PADRE DE 5 HIJOS

Álvaro no tiene tiempo para aburrirse, tiene cinco hijos: Guille, Pablo, Santi, Miguel y Lucas, que le roban y me dan toda la vida y energía. Como dice el propio Álvaro: “Aprendo de ellos cada día. Y tengo una mujer: Belén, que me soporta en el amplio sentido de la palabra y además, según ella, mis mejores ideas siempre son suyas”.

La nueva web es un espacio donde puedes ver algunas cosas de las que hace, los lugares a dónde le han llevado sus canciones y sus discos, las alegrías que le han dado algunos de sus dibujos, sus grupos de coro y teatro, y las frailadas en general, que tanto bien hacen a los que amamos el arte lleno de frescura y genialidad. Echad un vistazo a este vídeo producido y dirigido por Álvaro para nuestro querido Migueli y una maravillosa causa solidaria: Saniclown.

DISFRUTA TODA SU MÚSICA

Cuenta Álvaro que en los campamentos, los chicos jugaban al fútbol, pero él se sentaba a la sombra de un castaño a cantar canciones de cantautores nostálgicos. Las canciones se hicieron imprescindibles, le han llevado a sitios inimaginables y le han ayudado a conocer gente increíble. En su nueva web puedes acceder a todos sus discos (Tiempo de sol - 2007, Nososbranlasnubes 2010, Sol.fe.ando - 2012 y De lluvia y de sol - 2016), además podrás encontrar los vídeos y los conciertos, donde se desarrolla su faceta de cantautor. Muy recomendable su canal de Youtube con casi 2,5 millones de reproducciones y varios miles de suscriptores:https://www.youtube.com/user/7lop7/featured

ÁLVARO, ILUSTRADOR

Dice Álvaro que desde pequeño dibujaba y dibujaba, porque estudiar era mucho menos interesante ¡la culpa es de las musas que le distraían! Descubrió en la ilustración una herramienta esencial para seguir expresándose, y fue convirtiéndose en una dimensión fundamental de su vida en la que ha desarrollado una gran capacidad que ha visto la luz en los libros que ha publicado y en otros proyectos de ilustración.

Destaca su labor de ilustrador en obras como “EL TOBOGÁN DE HUGO” con texto de Carmen Sara Floriano, también y a punto de publicarse, ha derrochado talento en “TACHÁN, EL MONSTRUO AL QUE LE ASUSTA ASUSTAR” con texto de Nacho González, Francis Zafrilla y Álvaro Fraile (Incluye CD con canciones del espectáculo Tachán y el circo de los monstruos y audiocuento). En Marzo verá la luz, bajo el sello Edelvives, “EL NIÑO QUE QUERÍA SER PEZ”, en el que Álvaro es también autor del texto. Y si quieres disfrutar aun más de su trabajo como dibujante acércate a la Galería para ilusos en su página de facebook.

HORAS DE TRABAJO INCANSABLE EN SU ESTUDIO

La mayor parte de su tiempo lo pasa encerrado en su estudio: La Oveja Perdida. Un espacio que nació en Madrid en 2003 como estudio de grabación y que con los años ha ido creciendo y ampliándose. El sueño inicial, era ser ese lugar de encuentro para ovejas descarriadas con ilusión por recorrer juntos cualquier camino creativo. Hoy, el estudio amplía horizontes y puntos de mira con Álex Delgado: su compañero, hermano, socio, amigo e incluso padrino de unos de sus hijos.

Asumen proyectos de diseño gráfico, producción audiovisual, producción musical, ilustración, webs. Si quieres saber más o conocer cosas de su trabajo ¡visita la web! www.laovejaperdida.com disfruta de “Ser uno más” es una muestra de su excelente trabajo educativo. El vídeo es un proyecto dirigido y producido por Álvaro Fraile (La Oveja Perdida · producciones audiovisuales) con alumnos del colegio Marista de Segovia (Ntr. Sra de la Fuencisla) sobre bullying, acoso y violencia escolar.

PASIÓN POR EL TEATRO

Álvaro dirige varios grupos de teatros de niños y jóvenes en entorno escolar. Y disfruta como un enano escribiendo obras y montajes teatrales. En la web podrá ver algunos carteles de sus obras, adaptaciones y proyectos de interpretación con actores y actrices noveles. Entre sus obras de Teatro destacan DE MIEDO: Los tiempos han cambiado. Los Monstruos de siempre hoy provocan risa en las generaciones actuales. Por eso, la Escuela Oficial de Miedo se ve obligada a convocar un casting para seleccionar nuevos Monstruos, nuevos Miedos que aterroricen a la humanidad.

Allí se presentarán los grandes clásicos del terror y los más modernos miedos que el mundo teme... Jacinta y Amalia, dos mujeres que trabajan en el servicio de limpieza de la Escuela, pondrán un poco de cordura a esta trama. Es una obra divertida y ágil que reflexiona sobre “el miedo” en clave de humor. LA PULGA Y EL PIOJO: Maripulga y Piojosé se quieren casar... pero no tienen ni pan para convidar...Una divertida adaptación del cuento escrita por Carmen Sara Floriano, para todos los públicos, que reflexiona sobre la amistad, el amor y también sobre la fantasía. La preocupación por la educación es una constante en su obra, y por ello sus propuestas son tremendamente aprovechables por educadores, como este trabajo "LOS CIBER-ADOLESCENTES", un proyecto producido y dirigido por Álvaro Fraile (La Oveja Perdida · producciones audiovisuales) con los alumnos de Teatro de ESO 2016 del colegio Marista de Segovia (Ntra. Sra de la Fuencisla)

Acércate al resto de obras teatrales: VILLANORMALIA Y VILLARARUNA, NO ME CUENTES CUENTOS, IMAGINESE UNA VEZ, UN REMEDIO CONTRA LAS CANAS y las adaptaciones de El Principito, El Mago de OZ y el pequeño Quijote, y a otros tantos proyectos educativos de educación en valores como los vídeos de CLAVES DEL ÉXITO, AHORA, COLOREANDO DÍAS GRISES, HÁBLAME DE TI, ESTANDO CONTIGO.

DIRECTOR DE COROS

Este es uno de sus grandes retos. Dirigir un coro de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes haciendo lo posible para juntar voces y ¡que suene bien! o al menos, no morir en el intento. Pone mucho empeño en que el coro sea una experiencia más allá de aprender canciones, para desarrollan una gran variedad de proyectos distintos. El trabajo con los coros se ha concretado en varios discos que podrás disfrutar en la web.

VEN Y VERAS: Disco compuesto, producido y dirigido por Álvaro Fraile e interpretado por el coro Maristas de Segovia. Patrocinado por la Fundación Edelvives. Todos los beneficios destinados a la ONG SED. Puedes conseguirlo aquí https://alvarofraile.com/producto/ven-y-veras/ Además, todos los beneficios que obtienen de su venta, están destinados a proyectos solidarios de educación y promoción humana para la ONG SED. También han colaborado cantando los coros en TACHÁN Y EL CIRCO DE LOS MONSTRUOS, Producido por Nacho González y Producciones KN. Disfruta el tema NADA MÁS QUE PAZ con el Coro Maristas de Segovia.

Y POR SI FUERA POCO, SUS FRAILADAS

Después de esta gran oferta de música, libros, ilustraciones, teatro, producción, coros… el incansable y prolífico Álvaro nos regala de vez en cuando sus reflexiones, lo que él llama sus movidas, momentos de lucidez, ilusiones, pájaros y demás historias que le gusta contar en alto... las llama #frailadas. Y las suele compartir con el mundo por sus redes sociales. Así que no dejes de seguirle en este acceso a sus redes sociales: https://alvarofraile.com/frailadas/

AVISO A NAVEGANTES

Si necesitas diseño, ilustración, producción musical, fotografía, hacer tu página web, realizar vídeos…no lo dudes, todo a tu alcance en las mejores manos. Álvaro Fraile es garantía de excelencia, creatividad y calidad.

