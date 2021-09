¿Qué representan para Herrera y el Papa Francisco las dos imágenes marianas que presiden la entrevista?

La histórica entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco en la Casa Santa Marta del Vaticano, y con el que se ha inaugurado la temporada radiofónica en ‘Herrera en COPE’, ha dejado infinidad de momentos para recordar.

Uno de los más emotivo es cuando el comunicador mejor valorado de la radio española ha mostrado al Santo Padre el cuadro de la Virgen de la Candelaria, hermandad sevillana a la que pertenece Herrera, y que cada Martes Santo hace estación de penitencia.

El cuadro de la Virgen ha estado presente sobre la mesa durante ha tenido lugar la charla entre ambos. Un momento que no ha pasado desapercibido para la propia hermandad, que en su cuenta de Twitter ha inmortalizado la imagen: “Amanecemos hoy con una grata sorpresa. N. H. Carlos Herrera ha tenido el honor de realizar entrevista a Su Santidad el Papa Francisco, quien ha recibido una foto de María Santísima de la Candelaria”, se puede leer en el tuit. El cuadro de la Virgen ha estado presente sobre la mesa durante ha tenido lugar la charla entre ambos.“Amanecemos hoy con una grata sorpresa. N. H. Carlos Herrera ha tenido el honor de realizar entrevista a Su Santidad el Papa Francisco, quien ha recibido una foto de María Santísima de la Candelaria”, se puede leer en el tuit.

En un momento de la entrevista, el presentador de ‘Herrera en COPE’ hacía referencia a su querida imagen sevillana. Fue en el momento en el que Herrera planteaba la posibilidad de que el Pontífice visite nuestro país en un futuro próximo: “Santidad, claro, si yo no le pregunto cuándo vendrá el Papa a España, pues me dirán “cómo no le has preguntado al Santo Padre...” Yo me atrevo a sugerirle que Su Santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?”

Y Francisco respondió que sentía “mucha” curiosidad por contemplarlo, aunque precisa que “mi opción hasta ahora de viaje a Europa son los países chicos. Primero fue Albania y luego todos los países eran pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta. Quise tomar esa opción: primero a los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. A Estrasburgo fui por la UE. Y, si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro”, apuntaba el Sucesor de Pedro.

La Virgen 'Desatanudos', el cuadro que presidía la sala

Pero no solo Carlos Herrera, también el Papa Francisco eligió como lugar para realizar la entrevista una biblioteca ubicada en su residencia Santa Marta, presidida por el cuadro por el que el Pontífice siente especial devoción: La Virgen ‘Desatanudos’.

La imagen de esta Virgen, que data del siglo XVIII, se encuentra en la iglesia de San Pedro am Perlach, en la localidad alemana de Augsburgo. El cuadro representa a la Virgen intentando desatar los nudos de una cinta blanca tendida por dos ángeles, rodeada de escenas bíblicas que remiten simbólicamente a imágenes de esperanza, misericordia y victoria sobre el mal.