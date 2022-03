La voz de los jóvenes ante la invasión de Ucrania, en 'Apuntando a lo alto': "No puedo seguir viviendo igual"

El programa 'Apuntando a lo Alto'que cada semana presenta y dirige el sacerdote y responsable del la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, ha dado voz a los jóvenes para conocer su opinión sobre el conflicto que se vive en Europa a raíz de la invasión rusa a Ucrania.

El Papa Francisco ha invitado a toda la sociedad a vivir una jornada de ayuno y oración para pedir por el final de la guerra en favor de la paz. ¿Y los jóvenes, cómo ven el conflicto? ¿Están al tanto del sufrimiento que se le está causando al pueblo de Ucrania? A continuación, Irene Correa (25 años), Miriam Blanco (31) y María Aguilar dan su visión en 'Apuntando a lo alto' sobre la guerra en el este europeo.

Irene Correa

“Si tuviera que decir un sentimiento me sería complicado. Siento mucha pena y por otro lado me brota esa necesidad de ayudar a quienes están sufriendo. Por otro lado, siento una decepción muy grande porque a estas generaciones ya no se nos pasaba por la cabeza vivir un episodio de este tipo. Europa es un continente que ha sufrido mucho los conflictos bélicos. Creíamos que era una etapa que habíamos cerrado.

Quiero abrir una ventana a la esperanza. El actor Santiago Segura decía reflexionaba sobre los años tan duros que estamos viviendo con la pandemia y ahora con esta guerra que ciertos líderes han provocado. Tenemos en ese ápice de esperanza que sentarnos y hacernos todos un poco mejores en nuestro ámbito más inmediato, en las pequeñas cosas para que cuando salgamos de esto seamos mejores personas y no volver a caer en algo como esta barbarie.

La sociedad ucraniana nos está dando un ejemplo a todo el mundo. Se han visto involucrados en algo que no han provocado y se están defendiendo como pueden. Pero no me refiero a la defensa militar, sino de los valores, de sentimiento de pertenencia, de amor a sus ciudadanos, de reconstruir lo destruido. Nos están dando una lección brutal. Tenemos que estar con ellos”.

Miriam Blanco

“Es una tristeza inmensa. Me cuesta ver cómo a día de hoy resolvemos las cosas como se hacía antes. Es verdad que en estos días he pensado mucho en guerras de todo el mundo que ni nos enteramos y esta nos pilla más cerca por ser Europa, estar más cerca. Me parece horrible solucionar los conflictos, los desacuerdos de esta manera. Me parece inhumano.

Estando en el siglo XXI en Europa hay otras maneras de solucionar los problemas. Se toman la justicia por su mano e invaden un país por considerarlo mío. No sé cómo podemos llegar a ser tan déspotas y creernos que podemos hacer lo que nos da la gana.

Estos días no podía seguir preocupándome por pequeños problemas de cada día con esta situación. Son cosas pequeñas. Pensaba también que no puedo seguir viviendo mi vida igual con una guerra como la de Ucrania. Había personas a las que solo les preocupaba como consecuencia de la guerra la subida de gasolina en España, parece mentira viendo a gente morir.

Lo que puedo hacer es rezar por ellos, poner dinero para ayudar a la gente de Ucrania., participar en campañas de recogida de alimentos, comidas, ropa, medicinas...”

María Aguilar

“Me inunda el corazón de una tristeza brutal. Es una tragedia. No podemos acostumbrarnos a esto porque vivimos en una sociedad que cuando vemos algo varias veces, decimos pobrecitos los de Ucrania, y luego no le damos más importancia porque nos acostumbramos. Todos somos hermanos, hijos de Dios. Lo veo con preocupación por saber qué puedo hacer yo.

En los últimos días he recibido mensajes buscando familias de acogida, personas que lleven medicamentos, ropa, acoger, etc. Desde Cáritas han abierto un portal dentro de su web para que cada uno haga su aportación económica para ayudar a Ucrania”.